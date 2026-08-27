Ratko Mladić nie żyje
Ratko Mladić zmarł w wieku 84 lat. Informację potwierdził jego pełnomocnik.
Mladić, który został schwytany w 2011 roku po 16 latach ukrywania się, został skazany w 2017 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze na karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości podczas wojny w Bośni i Hercegowinie z lat 1992-1995.
Trybunał orzekł, że Mladić jest winny 10 z 11 zarzutów, w tym dowodzenia oddziałami odpowiedzialnymi za największe zbrodnie podczas konfliktu, między innymi wymordowanie ośmiu tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców w Srebrenicy w 1995 roku i oblężenie Sarajewa, które trwało ponad trzy i pół roku i podczas którego zginęło ponad 11 tysięcy cywilów. W 2021 roku wyrok został utrzymany w postępowaniu apelacyjnym.
W uzasadnieniu wyroku sędzia tłumaczył, że Mladić znacznie przyczynił się do ludobójstwa w Srebrenicy, którego celem było wyeliminowanie muzułmańskiej ludności. Generał "osobiście wydawał rozkazy" podczas długotrwałego ostrzału Sarajewa, a także należał do grupy przestępczej, która dążyła do oczyszczenia Bośni z muzułmanów i Chorwatów - stwierdził trybunał.
Masakra w Srebrenicy była największą zbrodnią wojenną w Europie od zakończenia II wojny światowej.
Ratko Mladić - kim był
Mladić urodził się 8 marca 1943 roku. Był oficerem dawnej komunistycznej Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (JNA), gdy w 1991 roku rozpoczął się rozpad kraju.
Kiedy w 1992 roku bośniaccy Serbowie wystąpili przeciwko dążeniom Bośni do secesji, inicjowanymi przez muzułmanów, Mladić został wyznaczony na dowódcę nowej armii bośniackich Serbów, która błyskawicznie opanowała 70 procent terytorium kraju. Mówiono o nim "rzeźnik Bośni".
Reuters ocenił, że armia, którą Mladić stworzył do walki w Bośni, stanowiła uosobienie "bezwzględności, śmiałości i brutalności".