"Od tego, w jaki sposób zakończy się wojna w Ukrainie, zależy wiarygodność USA"

Nie mamy wątpliwości, że zagrożenie dla Europy to Rosja Władimira Putina - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Ocenił również, że telefon prezydenta USA Donalda Trumpa do rosyjskiego przywódcy był błędem.

Sikorski: od tego, jak zakończy się wojna w Ukrainie, zależy wiarygodność USA

Szef polskiej dyplomacji poinformował też, że prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił europejskich liderów na niedzielę do Paryża, by rozmawiać o zaistniałej sytuacji.

- Jeśli Putinowi uda się podporządkować Ukrainę, będzie to sygnał dla Chin, że może odzyskiwać to, co uważa za zbuntowaną prowincję. To miałoby bezpośrednie konsekwencje dla strategii USA i systemu sojuszy i - możliwe - dla przyszłości Tajwanu - kontynuował, pytany o to, co powiedziałby Trumpowi.