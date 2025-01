Sikorski: Putin musi zasłużyć na szczyt

Prezydent USA jest przywódcą wolnego świata, a Władimir Putin jest wyrzutkiem i oskarżonym zbrodniarzem wojennym za kradzież ukraińskich dzieci. Sugerowałbym, że Putin musi zasłużyć na szczyt - powiedział Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w czwartek w trakcie Śniadania Ukraińskiego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Zdaniem Sikorskiego szybki szczyt w sprawie wojny w Ukrainie "wyniósłby Putina ponad jego rzeczywiste znaczenie". Minister wyraził przekonanie, że Ukraina jest w stanie nadal walczyć w bieżącym roku z Rosją i stwierdził, że Rosja jest w złej sytuacji, gdyż jej gospodarka idzie na dno.

Jak zauważa agencja Reuters, rosyjska gospodarka wykazała się odpornością w trakcie pierwszych trzech lat wojny. Jednak czwarty rok ma stawiać przed Kremlem wyzwania, wśród których wymienia się rosnącą inflację, deficyt budżetowy, spowolnienie gospodarcze, wysokie stopy procentowe i zmienność w kursie rubla. Zdaniem Reutersa te czynniki mają stanowić argument dla Putina do rozpoczęcia rozmów z Donaldem Trumpem o zakończeniu wojny w Ukrainie.

- Prezydent Trump rozpoczął ( swoją prezydenturę - red.) dobrze, uznając, że to Putin musi zmienić swoje stanowisko, a nie Ukraina - jeśli mogę coś zasugerować nowej (amerykańskiej - red.) administracji, wychodząc z głębi doświadczenia kraju, który ostrzegał resztę Zachodu przed Putinem i nie zawsze był słuchany, to jest to, że to nie jest Putin, którego prezydent Trump znał w swojej pierwszej kadencji - podkreślił szef polskiego MSZ w czwartek.

Radosław Sikorski w Davos PAP/Albert Zawada

Sikorski oświadczył, że Putin powinien "zasłużyć na szczyt" z Trumpem w sprawie wojny w Ukrainie. - Prezydent USA jest przywódcą wolnego świata, a Władimir Putin jest wyrzutkiem i oskarżonym zbrodniarzem wojennym za kradzież ukraińskich dzieci. Sugerowałbym, że Putin musi zasłużyć na szczyt, bo jeśli uzyska go zbyt wcześnie, to wyniesie go to ponad jego znaczenie i da mu złe wyobrażenie o sytuacji - skomentował.

W poniedziałek w szwajcarskim Davos rozpoczęło się 55. Światowe Forum Ekonomiczne. Tegoroczne spotkanie liderów polityki i biznesu odbywa się pod hasłem "Współpraca w inteligentnym wieku". Dyskusje toczą się przede wszystkim wokół prezydentury Donalda Trumpa i szans związanym z rozwojem sztucznej inteligencji.

Trump ostrzegł Rosję

Donald Trump po objęciu urzędu zapowiedział, że spotka się z Putinem i powtórzył przy tym swoje wcześniejsze zapowiedzi o zamiarze zakończenia wojny w Ukrainie. W środę Trump w swoim serwisie "Truth Social" napisał: "Zamierzam zrobić Rosji, której gospodarka upada, i prezydentowi Putinowi wielką przysługę. Dojdźmy do porozumienia teraz i zatrzymajmy tę absurdalną wojnę! Będzie tylko gorzej. Jeśli nie zawrzemy 'umowy', i to wkrótce, nie będę miał innego wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i różnym innym uczestniczącym krajom".

Donald Trump podpisuje rozporządzenia w Gabinecie Owalnym PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Autorka/Autor:os/kg

Źródło: PAP, Reuters