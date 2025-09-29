Logo strona główna
Świat

Sikorski: Trump widzi to, co widzimy my

Radosław Sikorski
Sikorski: Putin zakończy tę wojnę tylko wtedy, gdy uzna, że nie może jej wygrać
Władimir Putin zakończy wojnę przeciwko Ukrainie tylko wtedy, gdy uzna, że nie jest w stanie zwyciężyć - powiedział w rozmowie z dziennikarzem CNN wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Ocenił też, że w sprawie Ukrainy Donald Trump "widzi to, co widzimy my".
Kluczowe fakty:
  • - Prezydent Trump jest znany z tego, że lubi popierać zwycięzcę - powiedział Sikorski na temat zmiany stanowiska Trumpa wobec wojny w Ukrainie.
  • Wicepremier stwierdził, że "musi być więcej nacisków na rosyjską gospodarkę i więcej pomocy dla Ukraińców", a wtedy Putin uzna, że nie może wygrać wojny.
  • Sikorski powiedział też, że Rosjanie próbowali nas przetestować, gdy rosyjskie drony wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną.

Wicepremier Radosław Sikorski w trakcie rozmowy z CNN nagranej w czwartek w Nowym Jorku, a wyemitowanej w niedzielę mówił na temat wojny w Ukrainie i stanowisku Donalda Trumpa wobec niej. Skomentował też wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Sikorski: Trump widzi, że rosyjska ofensywa wygasa

Szef polskiej dyplomacji został poproszony o komentarz na temat zmiany stanowiska prezydenta Donalda Trumpa względem Ukrainy. - Myślę, że prezydent Trump widzi to, co widzimy my, czyli że rosyjska ofensywa wygasa - oświadczył Sikorski.

Ocenił, że wielkość terytorium Rosji gra na jej niekorzyść, ponieważ Rosja nie jest w stanie zagwarantować obrony powietrznej dla wszystkich swoich obiektów.

- Ukraina zaatakowała już około połowy rosyjskich rafinerii, co oznacza, że machinie wojennej jest trudniej atakować Ukrainę. A prezydent Trump jest znany z tego, że lubi popierać zwycięzcę - dodał.

"Pękły kajdany, które sam sobie nałożył Donald Trump". Skąd zmiana w jego narracji?

Sikorski w wywiadzie wyraził też nadzieję na nałożenie przez USA sankcji na Rosję i zwiększenie nacisków na jej gospodarkę. - Putin zakończy tę wojnę tylko, jeśli uzna, że nie może wygrać - ocenił. - By doszedł do tego wniosku, musi być więcej nacisków na rosyjską gospodarkę i więcej pomocy dla Ukraińców - kontynuował.

Wicepremier powiedział, że Amerykanie zamierzają kupić ukraińskie drony. - Myślę, że to świadczy o osiągnięciach Ukrainy na tej wojnie - dodał.

Według ministra obecna wojna najprawdopodobniej zakończy się tak jak pierwsza wojna światowa. - Jedna albo druga strona wyczerpie zapasy (potrzebne) do jej kontynuowania - dodał.

Sikorski: Rosja właśnie dowiedziała się, że już dalej nie może się posunąć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski: Rosja właśnie dowiedziała się, że już dalej nie może się posunąć

Polska

Putin "jest pogrążony w wojnie, która niszczy rosyjską przyszłość"

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Putin rozpoczął wojnę, kierując się bardzo optymistycznymi założeniami.

- Myślał, że w Kijowie dojdzie do przewrotu, że zajmie to trzy dni, że Ukraińcy przyjmą ich z otwartymi ramionami, bo są tylko zagubionymi Rosjanami. Wszystkie te założenia okazały się błędne. Więc jest pogrążony w wojnie, która niszczy rosyjską przyszłość, która już spowodowała milion zabitych i rannych - powiedział Sikorski.

Według niego Putin nie może przyznać się do błędu przed samym sobą ani przed Rosjanami.

Trump popełnił ogromny błąd? "Sprawił wielką radość Putinowi"

- Takie kolonialne wojny zazwyczaj trwają około dziesięciu lat. Kończą się tylko wtedy, gdy agresor uznaje, że nie może wygrać. I zazwyczaj kończy je strona, która ich nie zaczynała - kontynuował wicepremier.

Przypomniał, że Rosja przegrała wiele wojen, a wszystkie je łączy to, że dopiero po ich zakończeniu w Rosji zaszły reformy. - Więc przegrana Rosji w tej wojnie byłaby dobra nie tylko dla Ukrainy i Europy, ale też dla Rosji - ocenił Sikorski.

"Rosjanie próbowali nas przetestować"

Odnosząc się do rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, Sikorski podkreślił, że Polska postrzega to jako działanie wpisujące się w wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję. Zaznaczył, że drony zostały wysłane do Polski celowo i była to prowokacja. - Oczywiście mamy prawo do obrony naszej przestrzeni powietrznej, (zapewnienia) bezpieczeństwa naszym obywatelom i ich mienia - powiedział.

Sikorski o rosyjskich prowokacjach. "Chyba nie o to Rosjanom chodziło"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski o rosyjskich prowokacjach. "Chyba nie o to Rosjanom chodziło"

Polska

- Rosjanie próbowali nas przetestować bez rozpoczynania wojny. Przetestować naszą obronę powietrzną, odporność naszego społeczeństwa, jedność naszych władz i sojuszników - dodał.

Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć

pc
Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Radosław SikorskiRosjaWładimir PutinDonald TrumpUSAUkrainaWojna w Ukrainie
