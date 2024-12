"Nie powinniście tu być". Na apel Sikorskiego odpowiedział gospodarz obrad

Dopóki nie zatrzymacie tej brutalnej wojny, nie powinniście tu być - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski do swojego rosyjskiego odpowiednika podczas obrad Rady Ministerialnej OBWE na Malcie. Do tych słów odniósł się gospodarz spotkania, szef MSZ Malty Ian Borg.

Podczas Rady Ministerialnej OBWE organizowanej na Malcie Radosław Sikorski zwrócił się do szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. - Moje przesłanie do delegacji rosyjskiej jest następujące: nie dajemy się nabrać na wasze kłamstwa. Wiemy co robicie. Próbujecie odbudować Imperium Rosyjskie, ale my na to nie pozwolimy. Będziemy się wam opierać na każdym kroku. Odnosicie sukcesy w niszczeniu Ukrainy, ale niszczycie też przyszłość własnego kraju. Dopóki nie zatrzymacie tej brutalnej wojny, nie powinniście tu być - zwrócił się do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych.