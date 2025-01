Szwajcaria zaproszona do "wojskowego Schengen"

Szwajcaria została zaproszona do projektu PESCO "Mobilność wojskowa" - poinformowała Rada Unii Europejskiej. Ma on na celu uproszczenie i ujednolicenie krajowych procedur transgranicznego transportu wojskowego.

Rada Unii Europejskiej poinformowała w poniedziałek, że podjęła decyzję o zaproszeniu Szwajcarii do projektu PESCO "Mobilność wojskowa", którego celem jest uproszczenie krajowych procedur transgranicznego transportu wojskowego.

Decyzja Rady upoważnia Holandię jako koordynatora projektu do formalnego zaproszenia Szwajcarii do przyłączenia się do projektu PESCO, w odpowiedzi na wniosek Szwajcarii z września 2024 roku.