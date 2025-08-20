Logo strona główna
Świat

Rabini z całego świata apelują w sprawie Strefy Gazy

Rodziny są głodzone i pozbawione podstawowych środków do przetrwania. Władze Izraela na 80 dni zablokowały całkowitej blokady przez władze Izraela.
Strefa Gazy. Relacja dr Thomasa Adamkiewicza, który pracuje na miejscu
Źródło: TVN24 BiS
80 rabinów z różnych krajów zaapelowało do izraelskiego rządu o zatrzymanie głodu w Strefie Gazy - podała w środę APA. Wśród nich znajduje się naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Według sygnatariuszy listu okrucieństwa popełnione przez Hamas nie zwalniają Izraela z odpowiedzialności za kryzys humanitarny.

Jak poinformowała w środę agencja APA, list do władz Izraela powstał z inicjatywy amerykańskiego rabina Josefa Blaua, który w rozmowie z mediami oświadczył: – Kiedy religia jest wykorzystywana do usprawiedliwiania kultu władzy, wypacza to fundamentalną moralność.

Sygnatariusze apelu skierowanego do premiera Izraela Benjamina Netanjahu i jego rządu podkreślili, że bezkrytyczna lojalność jest sprzeczna z fundamentalną dla judaizmu zasadą autorefleksji. W liście stwierdzili również, że okrucieństwa popełnione przez radykalną islamską organizację palestyńską Hamas nie zwalniają Izraela z odpowiedzialności za kryzys humanitarny w Strefie Gazy i "dlatego kraj musi zapobiec masowemu głodowi" na tym terytorium.

Tylu Palestyńczyków zginęło, szukając pomocy. Najnowszy raport
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tylu Palestyńczyków zginęło, szukając pomocy. Najnowszy raport

Rabini skrytykowali działania Netanjahu

Podpisani pod apelem skrytykowali izraelskiego premiera za to, że nie przygotował ani nie przedstawił żadnych pomysłów na okres powojenny. "Stworzyło to próżnię, która pozwoliła ekstremistycznym głosom w rządzie rozpowszechniać 'niepokojące propozycje'” - napisano. Potępili również eskalację przemocy żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu, podkreślając, że doprowadziła ona do mordów na cywilach i dalszej destabilizacji regionu.

Rabini ocenili, że aktualna sytuacja wymaga, by wybrzmiał "głos zakorzeniony w naszych najgłębszych żydowskich wartościach i ukształtowany przez naszą traumatyczną historię prześladowań".

Wśród 80 sygnatariuszy listu znajdują się naczelny rabin Polski Michael Schudrich, a także rabin Drezna Akiva Weingarten, David Rosen z Wielkiej Brytanii, Michael Melchior z Norwegii i naczelny rabin Danii Jair Melchior.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Netanjahu oskarża Macrona. Jest odpowiedź

Netanjahu oskarża Macrona. Jest odpowiedź

Izrael chce przesiedlić Palestyńczyków. Rozmawia z krajami Afryki

Izrael chce przesiedlić Palestyńczyków. Rozmawia z krajami Afryki

Izrael zatwierdził plan zdobycia Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 50 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas żyje nie więcej niż 20. Według władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 62 tys. Palestyńczyków.

W nocy z wtorku na środę minister obrony Izraela Israel Kac zatwierdził plan zdobycia miasta Gaza i przesiedlenia stamtąd około miliona cywilów na południe Strefy Gazy. Według wcześniejszych informacji medialnych Palestyńczycy będą musieli opuścić miasto do 7 października, a później mają tam wkroczyć żołnierze.

pc

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Anas-Mohammed/Shutterstock

Izrael Strefa Gazy Benjamin Netanjahu Autonomia Palestyńska
