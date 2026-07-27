Świat "Nieprzyjemny zapach" i problemy zdrowotne załogi. Dreamliner musiał zmienić trasę

Samoloty linii American Airlines Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Philip Pilosian/Shutterstock

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Jak informuje stacja Rai News, w sobotę Boeing 787-9 Dreamliner linii American Airlines wystartował z lotniska Fiumicino w Rzymie około godz. 12:40 czasu lokalnego i kierował się w stronę Filadelfii w USA. Po około trzech godzinach zaplanowanego na dziewięć godzin lotu maszyna musiała jednak zmienić trasę. Piloci zdecydowali o lądowaniu w Dublinie, a powodem był stan zdrowia członków załogi. Jak podaje portal stacji złe samopoczucie zgłosiło sześć na dziewięć stewardes i stewardów na pokładzie. Mieli skarżyć się na zawroty głowy lub mdłości.

"Nieprzyjemny zapach" na pokładzie

Rai News podaje, że piloci Dreamlinera zdecydowali o zmianie trasy, a wieżę kontroli lotów powiadomili o incydencie medycznym. W oświadczeniu przekazanym portalowi lotniczemu "Simple Flying" przewoźnik poinformował, że na pokładzie zaczął się wydzielać "nieprzyjemny zapach". Po wylądowaniu maszyny na lotnisku czekali ratownicy medyczni, którzy zbadali członków załogi, a także jednego z pasażerów.

American Airlines potwierdziło też, że na pokładzie znajdowało się łącznie 12 członków załogi, w tym trzech pilotów i dziewięć stewardess lub stewardów, a także 281 pasażerów, którym zapewniono zakwaterowanie i przebukowano lot na kolejny dzień.

Redagował AM