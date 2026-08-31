Świat Norwegia żegna Haralda V. Rodzina królewska przeniosła trumnę do kaplicy Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rodzina królewska wyszła do zgromadzonych przed Pałacem Królewskim. Pierwszy raz od śmierci Haralda V Źródło wideo: Enex Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL

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Poniedziałkową procesję z Czerwonego Salonu w Pałacu Królewskim do kaplicy prowadzili szef dworu i sekretarz Haralda V, niosąc koronę i miecz państwowy. Trumnę nieśli: przyszły król Haakon VIII z siostrą Martą Luizą, księżniczka Ingrid Alexandra, książę Sverre Magnus oraz dzieci Marty Luizy - Leah Isadora, Emma Tallulah i Maud Angelica Behn. Ostatnim z żałobników niosących trumnę był pasierb Haakona - Marius Borg Hoeiby.

Dzieci i wnuki przeniosły trumnę króla Haralda V do kaplicy pałacowej Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL

Za trumną szły przyszła królowa Mette-Marit i królowa matka Sonja.

Rodzina królewska żegna króla Norwegii Haralda V Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL

Norwegowie będą mogli żegnać króla Haralda V

Trumna zostanie wystawiona w kaplicy pałacowej do pogrzebu Haralda V. Od wtorku przez kolejne osiem dni kaplica będzie dostępna dla każdego, kto będzie chciał pożegnać króla.

Przeniesienie trumny Haralda V z sali Pałacu Królewskiego do pałacowej kaplicy Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL

Prokuratura zgodziła się na udział w poniedziałkowej ceremonii skazanego na cztery lata więzienia za gwałty i przemoc syna Mette-Marit - Mariusa Berga Hoeibiego. Oczekujący pod dozorem elektronicznym w książęcej rezydencji na wyrok sądu drugiej instancji będzie mógł również uczestniczyć w zaplanowanym na 9 września pogrzebie norweskiego monarchy.

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Tuż przed godziną 18.00 król Haakon, królowa Mette-Marit, królowa matka Sonja i księżna Marta Luiza pierwszy raz od śmierci Haralda V wyszli do zgromadzonych przed Pałacem Królewskim. Tłum odśpiewał norweski hymn i przez kilka minut bił brawa na cześć rodziny królewskiej.

Kwiaty przed Pałacem Królewskim w hołdzie zmarłemu królowi Norwegii Haraldowi V Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CORNELIUS POPPE / POOL

Harald V zmarł w wieku 89 lat

We wtorek król Haakon VIII złoży uroczystą przysięgę przed parlamentem i obejmie tron. Jednocześnie przewodniczący Stortingu oficjalnie ogłosi śmierć poprzedniego władcy.

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O śmierci Haralda V poinformowano w piątek. Monarcha miał 89 lat. Od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Oslo w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej, rodzaju anemii, w której czerwone krwinki (erytrocyty) niszczą się szybciej, niż szpik kostny jest w stanie je wytworzyć.