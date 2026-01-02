Logo strona główna
Świat

"Jesteśmy uzbrojeni i gotowi do akcji". Trump grozi odsieczą, Iran odpowiada

Donald Trump
Protesty antyrządowe w Iranie
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone przyjdą z odsieczą irańskim demonstrantom, jeśli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać uczestników pokojowych manifestacji - ostrzegł w piątek na platformie Truth Social prezydent Donald Trump. Na jego wpis zareagował wysoki rangą doradca najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chamenei. W ostatnich dniach w Iranie przybrały na siłach protesty w związku z kryzysem gospodarczym, w których zginęło kilka osób.
Kluczowe fakty:
  • Protesty w Iranie nasilają się. Do manifestujących sklepikarzy dołączyli studenci z co najmniej 10 uczelni.
  • Powodem niezadowolenia jest kryzys gospodarczy. Ten nasilił się po tym, jak jesienią ubiegłego roku na kraj zostały ponownie nałożone sankcje związane z programem nuklearnym Teheranu.
  • Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przedstawił w parlamencie założenia budżetu na 2026 rok, które zakładają wzrost płac i zwiększenie podatków.

"Jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą im z odsieczą" - napisał w piątek Donald Trump na swojej platformie Truth Social. "Jesteśmy uzbrojeni i gotowi do akcji" - dodał.

Wybuch niezadowolenia w Iranie. Kilka osób zginęło
Wybuch niezadowolenia w Iranie. Kilka osób zginęło

Na wpis Trumpa zareagował Ali Laridżani, wysoki rangą doradca najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chamenei. Ostrzegł na platformie X, że ingerencja USA w wewnętrzne sprawy Iranu będzie oznaczać destabilizację całego regionu i zniszczenie interesów Ameryki.

"Dzięki oświadczeniom izraelskich urzędników i prezydenta USA Donalda Trumpa stało się jasne, co działo się za kulisami. Rozróżniamy stanowisko protestujących sklepikarzy od działań destabilizujących (sytuację - przyp. red.). A Trump powinien wiedzieć, że ingerencja USA w sprawy wewnętrzne (Iranu - przyp. red.) oznaczałaby destabilizację całego regionu i zniszczenie interesów Ameryki" - napisał Laridżani. "Amerykanie powinni wiedzieć, że to Trump rozpoczął tę awanturę. Powinni zadbać o bezpieczeństwo swoich żołnierzy" - dodał.

Zginęło kilka osób

Od niedzieli w Iranie nasilają się protesty. Ich początkiem był strajk sklepikarzy - uważanych za znaczącą siłę polityczną, na ogół popierającą irańską teokrację - z Wielkiego Bazaru w Teheranie, którzy zareagowali na gwałtowny spadek kursu waluty.

Protestować zaczęli również stołeczni studenci z co najmniej 10 uczelni. Demonstracje rozlały się na mniejsze ośrodki. W kilku miastach siły bezpieczeństwa użyły broni palnej - przekazał portal Iran International. Zginęło co najmniej siedem osób.

Irańska agencja informacyjna Fars informowała wcześniej, że trzech protestujących zginęło, a 17 zostało rannych podczas ataku na komisariat policji w prowincji na zachodzie kraju Lorestan.

Protestujący w irańskiej prowincji Fasa
Protestujący w irańskiej prowincji Fasa
Źródło: Reuters

Następca tronu, syn i imiennik obalonego w 1979 roku szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego nazwał protestujących prawdziwymi bohaterami. "Tworzycie historię – historię pisaną odwagą, solidarnością i determinacją narodu odzyskującego swój kraj" - napisał w serwisie X.

Kryzys gospodarczy w Iranie

W Iranie trwa kryzys gospodarczy, nasilony od czasu, gdy jesienią 2025 roku na kraj zostały ponownie nałożone sankcje związane z programem nuklearnym Teheranu.

Braki elektryczności są częste, podobnie jak niedobory wody, wywołane zarówno suszą, jak i wodochłonnymi uprawami ziemi.

Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos

BIZNES

Jednocześnie Iran ponosi znaczne wydatki na finansowanie tak zwanej osi oporu - szeregu działających na Bliskim Wschodzie proszyickich, antyizraelskich ugrupowań zbrojnych.

Wskaźnik inflacji, liczony od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku, przekroczył 50 procent, ceny żywności wzrosły o 72 procent - przekazał portal Euronews.

Klatka kluczowa-133139
Antyrządowy protest w prowincji Lorestan w Iranie
Źródło: Reuters

Prezydent przedstawia założenia budżetu

W niedzielę, w którą rozpoczęły się protesty, prezydent Iranu Masud Pezeszkian przedstawił w parlamencie założenia budżetu na 2026 rok. Projekt zakłada 20-procentowy wzrost płac i zwiększenie podatków o 62 procent - informowała stacja Al-Dżazira.

USA uczestniczyły wraz z Izraelem w ataku na instalacje nuklearne Iranu w czerwcu 2025 r., a prezydent Trump ostrzegał, że jeżeli Teheran będzie odbudowywał swój program jądrowy, Waszyngton może ponownie uderzyć. 

pc

pc
Autorka/Autor: tas/akr

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

TAGI:
Iran, Protesty antyrządowe w Iranie, USA, Donald Trump, Irański program atomowy, Polityka zagraniczna USA
