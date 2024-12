Starcia i barykady w centrum. Mówią o "trzeciej rewolucji"

Jak podał Reuters, napięcia narastają od miesięcy w tym liczącym 3,7 miliona ludzi kraju. Przeciwnicy rządzącej partii Gruzińskie Marzenie oskarżają ją o prowadzenie coraz bardziej autorytarnej, antyzachodniej i prorosyjskiej polityki. Kryzys pogłębił się po ogłoszeniu w czwartek, że ​​rząd zawiesza na cztery lata rozmowy o przystąpieniu do UE na cztery lata. To skłoniło tysiące obywateli do wyjścia na ulice. Od tamtego czasu każdego wieczora w Tbilisi, a także innych miastach, pojawia się tłum demonstrantów.