Troska przywódcy czy brak zainteresowania? Wielkiego wiecu poparcia dla Łukaszenki nie będzie

Serwis TUT.by otrzymał w piątek od czytelników wiadomości, że placówki publiczne i przedsiębiorstwa informują o odwołaniu weekendowych akcji w Mińsku. Wśród przyczyn wymienia się masowe odmowy wzięcia udziału w wyjeździe, w związku z czym nie udałoby się zebrać wystarczającej liczby uczestników, oraz sytuację epidemiczną. Niektóre przedsiębiorstwa nadal planują jednak oddelegować do stolicy swoich przedstawicieli.

"Nie trzeba zbierać w Mińsku ludzi. To będzie krach"

- Nie trzeba zbierać w Mińsku ludzi. To będzie krach. Całkiem sparaliżujemy Mińsk - powiedział Łukaszenka. - Nie zapewnimy ludziom bezpieczeństwa. To jest najważniejsze. Już otrzymujemy te informacje. To mnie niepokoi - oznajmił.