Protest w Mediolanie przeciw igrzyskom skończył się atakiem na policję Źródło: Reuters

Szacuje się, że około 10 tysięcy osób wyszło na ulice Mediolanu w sobotę, żeby zaprotestować przeciwko negatywnym skutkom organizacji zimowych igrzysk olimpijskich i rosnącym czynszom.

Pod wieczór grupa około 100 protestujących oderwała się od głównej kolumny. Zaczęli rzucać petardami, bombami dymnymi i butelkami w policję. Służby odpowiedziały armatkami wodnymi, aby rozproszyć agresywnych demonstrantów. Zajęło to kilka minut. Policja zatrzymała podczas starć sześć osób.

Krytykują wpływ igrzysk na środowisko i miasto

Podczas sobotniej manifestacji protestujący rozciągnęli baner z napisem "Odzyskajmy miasta, uwolnijmy góry". Na czele pochodu niesiono też stylizowane tekturowe drzewa, symbolizujące modrzewie, które - jak twierdzili manifestanci - zostały wycięte w celu budowy nowego toru bobslejowego w Cortina d'Ampezzo.

Jeden z protestujących argumentował, że infrastruktura olimpijska stanowi zbytnie obciążenie dla górskich miejscowości. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) informuje, że igrzyska w dużej mierze wykorzystują istniejące już obiekty.

Aktywiści zwracali także uwagę na zjawisko, które nazywają "niezrównoważonym modelem miasta", charakteryzującym się rosnącymi czynszami i pogłębiającymi się nierównościami socjalnymi.

