Świat

Protest w Mediolanie przeciw igrzyskom. Na koniec starcia z policją

Atak na policję w Mediolanie
Protest w Mediolanie przeciw igrzyskom skończył się atakiem na policję
Źródło: Reuters
Tysiące ludzi przemaszerowało ulicami Mediolanu, by zaprotestować przeciwko rozpoczętym w piątek zimowym igrzyskom olimpijskim. Ich zdaniem impreza to marnotrawstwo publicznych pieniędzy, a inwestycje sportowe szkodzą środowisku i lokalnym społecznościom. Demonstracje zakończyły się starciami części protestujących z policją.

Szacuje się, że około 10 tysięcy osób wyszło na ulice Mediolanu w sobotę, żeby zaprotestować przeciwko negatywnym skutkom organizacji zimowych igrzysk olimpijskich i rosnącym czynszom.

Pod wieczór grupa około 100 protestujących oderwała się od głównej kolumny. Zaczęli rzucać petardami, bombami dymnymi i butelkami w policję. Służby odpowiedziały armatkami wodnymi, aby rozproszyć agresywnych demonstrantów. Zajęło to kilka minut. Policja zatrzymała podczas starć sześć osób.

Mało sportowy quiz olimpijski

Mało sportowy quiz olimpijski

Adam Michejda, Ewa Żebrowska
Wyjątkowe igrzyska. Co trzeba wiedzieć

Wyjątkowe igrzyska. Co trzeba wiedzieć

Ciekawostki

Krytykują wpływ igrzysk na środowisko i miasto

Podczas sobotniej manifestacji protestujący rozciągnęli baner z napisem "Odzyskajmy miasta, uwolnijmy góry". Na czele pochodu niesiono też stylizowane tekturowe drzewa, symbolizujące modrzewie, które - jak twierdzili manifestanci - zostały wycięte w celu budowy nowego toru bobslejowego w Cortina d'Ampezzo.

Protest w Mediolanie przeciw igrzyskom olimpijskim
Protest w Mediolanie przeciw igrzyskom olimpijskim
Źródło: PAP/EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Jeden z protestujących argumentował, że infrastruktura olimpijska stanowi zbytnie obciążenie dla górskich miejscowości. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) informuje, że igrzyska w dużej mierze wykorzystują istniejące już obiekty.

Aktywiści zwracali także uwagę na zjawisko, które nazywają "niezrównoważonym modelem miasta", charakteryzującym się rosnącymi czynszami i pogłębiającymi się nierównościami socjalnymi.

Opracowali Mikołaj Stępień i Filip Czerwiński

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Igrzyska OlimpijskieZimowe igrzyska olimpijskieMediolanprotestPolicjaEkologia
