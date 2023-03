Próbowali przeprawić się przez Morze Śródziemne. Dziesiątki ofiar

Tunezja przejęła od Libii rolę głównego punktu, z którego uciekający przed biedą i konfliktami w Afryce i na Bliskim Wschodzie migranci starają się dotrzeć do Europy w nadziei na lepsze życie. W ostatnich czterech dniach tunezyjska straż przybrzeżna zatrzymała około 80 łodzi zmierzających do Włoch i zatrzymała ponad 3 tysiące migrantów z różnych krajów - napisała agencja.

Nasila się migracja z Tunezji do Włoch

Według danych ONZ co najmniej 12 tysięcy migrantów, którzy dotarli w tym roku do Włoch, wyruszyło z Tunezji. Rok temu w analogicznym okresie było ich 1300. Europa musi się w najbliższym czasie liczyć z ogromną falą migrantów przybywających do jej wybrzeży z Afryki Północnej - powiedziała w piątek premier Włoch Giorgia Meloni. Wezwała ona Międzynarodowy Fundusz Walutowy i kilka najbogatszych państw do niezwłocznego udzielenia Tunezji pomocy, by zapobiec upadkowi tego państwa - czytamy w komunikacie.