Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol ogłosił we wtorek stan wojenny. W niezapowiedzianym przemówieniu telewizyjnym przekazał, że robi to, "aby wyeliminować nikczemne siły antypaństwowe sprzyjające Korei Północnej". Przeciwko decyzji prezydenta wypowiedziała się nie tylko opozycja, ale także jego własna partia. W efekcie Zgromadzenie Narodowe zagłosowało za zniesieniem stanu wojennego.

- Ogłaszam stan wojenny, aby chronić wolną Republikę Korei przed zagrożeniem ze strony północnokoreańskich sił komunistycznych, aby wyeliminować nikczemne siły antypaństwowe sprzyjające Korei Północnej, które niszczą wolność i szczęście naszego narodu, oraz by chronić (...) porządek konstytucyjny - powiedział południowokoreański prezydent Jun Suk Jeol w niezapowiedzianym przemówieniu transmitowanym we wtorek na żywo przez telewizję YTN.

Wojsko usiłuje wejść do parlamentu | Cho Jung-woo/Newsis via AP/EastNews

Wojsko usiłuje wejść do parlamentu | Cho Jung-woo/Newsis via AP/EastNews

Wojsko usiłuje wejść do parlamentu | Cho Jung-woo/Newsis via AP/EastNews

Wojsko usiłuje wejść do parlamentu | Cho Jung-woo/Newsis via AP/EastNews

Parlament zablokowany. Działalność izby i partii zakazana

Południowokoreańska agencja poinformowała, że ​​wejście do budynku parlamentu zostało zablokowane. Minister obrony nakazał wojsku pozostanie w gotowości. Agencja przekazała, że szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Korei Południowej Park An Su został wyznaczony do kierowania stanem wojennym. Ogłosił on zakaz działalności parlamentu i partii politycznych.