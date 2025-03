Duda: mam nadzieję, że Zełenski wróci do stołu negocjacyjnego

Mam nadzieję, że to są elementy taktyki negocjacyjnej, że Stany Zjednoczone będą wspierały w niedługiej przyszłości Ukrainę - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda, odpowiadając na pytanie o wstrzymanie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Dodał również, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien wrócić "do stołu negocjacji".

Duda: Zełenski musi wrócił do stołu negocjacyjnego

- Trzeba, żeby prezydent Wołodymyr Zełenski wrócił do stołu negocjacyjnego i mam nadzieję, że w niedługim czasie to nastąpi, że panowie prezydenci i ich współpracownicy będą znowu razem rozmawiali i że będziemy mieli kolejne kroki ku zakończeniu wojny, ku zakończeniu rosyjskiej agresji na Ukrainę - kontynuował.

Według polskiego prezydenta, obecnie trwa proces, który zmierza w kierunku powrotu do negocjacji. Jak zaznaczył Duda, "są to elementy pewnego sposobu działania w tej sprawie i póki co, jeszcze ze spokojem to obserwuję".