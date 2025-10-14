Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Premier chce wstrzymać reformę emerytalną. Czy to uratuje rząd?

Sebastien Lecornu
Nowy premier Francji Sebastien Lecornu przybywa na ceremonię przekazania władzy
Źródło: Agency Pool/Reuters
Szef francuskiego rządu Sebastien Lecornu zaproponował odroczenie reformy zakładającej podniesienie wieku emerytalnego. W ten sposób chce odpowiedzieć na żądania lewicowej opozycji.

Premier Francji Sebastien Lecornu zaproponował we wtorek zawieszenie reformy emerytalnej do stycznia 2028 roku, czyli okresu po wyborach prezydenckich zaplanowanych na 2027 rok. Premier odpowiedział w ten sposób na żądania Partii Socjalistycznej, której poparcie jest kluczowe dla przetrwania rządu.

W wystąpieniu w parlamencie Lecornu ocenił koszt zawieszenia reformy na 400 milionów euro w 2026 roku i 1,8 miliarda euro w 2027 roku.

Macron dał mu 48 godzin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Macron dał mu 48 godzin

Zawieszenie dotyczyłoby zarówno podniesienia wieku emerytalnego, jak i wydłużenia okresu składkowego, wymaganego do uzyskania pełnej emerytury. Jeśli ta decyzja wejdzie w życie, to wiek emerytalny pozostałby na obecnym poziomie - 62 lata i dziewięć miesięcy.

Lecornu zastrzegł jednak, że "zawieszenie dla zawieszenia nie ma żadnego sensu" i że "trzeba zagwarantować równowagę systemu emerytalnego". Koszty zawieszenia reformy powinny być zrekompensowane oszczędnościami i nie mogą zwiększyć deficytu budżetowego - podkreślił. Zauważył, że celem rządu jest to, by deficyt budżetowy zredukować do poziomu poniżej 5 proc. PKB.

Premier ogłosił tę propozycję, występując w parlamencie z deklaracją polityki ogólnej, zarysem polityki swego mniejszościowego rządu. Prócz zawieszenia reformy emerytalnej, wspomniał o drugim żądaniu stawianym mu przez lewicową opozycję - opodatkowaniu najbogatszych. Zaproponował stworzenie "wyjątkowego" obciążenia wielkich fortun, które nie dotyczyłoby jednak majątku określonego jako "majątek zawodowy".

Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu
Źródło: PAP/EPA

Nowy - stary premier

Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie powierzył misję utworzenia rządu Sebastienowi Lecornu 10 października. Polityk został już raz powołany na to stanowisko (9 września) i po niespełna miesiącu ustąpił, między innymi z powodu sporu wokół składu gabinetu.

Lecornu przekonywał, że jego rząd będzie oznaczał przełom w porównaniu z poprzednimi i "dzielenie się władzą z parlamentem" przez władzę wykonawczą. Powtórzył, że nie będzie stosował artykułu 49.3 konstytucji, umożliwiającego przyjmowanie ustaw z ominięciem głosowania. Była to praktyka poprzednich centrowych rządów, która - według opozycji - uderzała w zasady demokracji parlamentarnej. Lecornu przekonywał, że teraz parlament - jak opisywał - rozdrobiony, ale odzwierciedlający poglądy polityczne obywateli, "będzie miał ostatnie słowo".

Francja ma nowego starego premiera. "Kiepski dowcip"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Francja ma nowego starego premiera. "Kiepski dowcip"

Reforma emerytalna została uchwalona we Francji w 2023 roku i przewiduje stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 64 lat w 2030 roku. Zmiana ta jest jedną z czołowych reform przeprowadzonych przez centrowy obóz polityczny prezydenta Emmanuela Macrona. Reforma wywołała falę protestów, z powodu samego podniesienia wieku emerytalnego, jak i sposobu jej przyjęcia - rząd zastosował do jej przyjęcia artykuł 49.3.

Zmiana obecnego systemu emerytalnego uważana jest jednak za niezbędną ze względów ekonomicznych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaParyżEmmanuel Macron
Czytaj także:
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Sikorski: żeby zakończyć wojnę, wystarczy jeden telefon
56 min
pc
Co "harcerze" Morawieckiego mają wspólnego z mafijnymi bohaterami filmu Martina Scorsese?
Kultura polityczna
pies shutterstock_2492453817
Nauczyciel kastrował w szkole psy i koty, które należały do uczniów
Katowice
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Minister finansów: najnowsze prognozy nie zostawiają wątpliwości
BIZNES
Sikorski
Sikorski: Putin nas testuje. Zdaliśmy egzamin
shutterstock_680882302
Populacja kotów wymknęła się spod kontroli
Ciekawostki
Zaatakował nożem ojca (zdjęcie ilustracyjne)
Spała, gdy do sypialni wszedł jej syn z nożami. Zapadł wyrok
Katowice
Kwiatowe wieże na pętli Nowe Bemowo
Lato w doniczce. Miasto rozdaje kwiaty z pętli autobusowych i tramwajowych
WARSZAWA
Słonica Kinga w zoo w Poznaniu
Nie żyje słonica z zoo. Nagle się przewróciła
Poznań
Świętochłowice
"Od około 20 lat nie wychodziła z domu". Wyrabiają 42-latce dowód osobisty
Katowice
Anomalia południowoatlantycka w 2025 roku
Ta anomalia rozrosła się o obszar równy połowie Europy. Zagraża satelitom
METEO
Norka
Hodowca będzie musiał zakończyć działalność. Padła nowa data
BIZNES
Fabien Frankel w "Grupie zadaniowej"
"W każdej postaci staram się odnaleźć człowieka"
Tomasz-Marcin Wrona
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Duża sieć wycofuje wodę. Apel o zwrot lub wyrzucenie
BIZNES
Narkotyki (zdjęcie ilustracyjne)
Policyjna akcja w "zagłębiu narkotykowym", ośmiu zatrzymanych
WARSZAWA
Lwi most, Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek
BIZNES
imageTitle
Trzęsienie ziemi w szwedzkiej kadrze. "Nigdy nie było gorzej"
EUROSPORT
imageTitle
El Clasico, Liga Mistrzów... Te mecze opuści Lewandowski
EUROSPORT
Mglista, pochmurna aura
13 województw z ostrzeżeniami IMGW
METEO
Radość protestujących w trakcie przemówienia wojska w stolicy Madagaskaru, Antananarywie
W kraju wrze. Jest decyzja po ucieczce prezydenta
Świat
Gucci sklep shutterstock_1650091774
Wielkie firmy ukarane przez Brukselę. "Podnoszą ceny i ograniczają wybór"
BIZNES
heineken browar shutterstock_2331740665
Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"
BIZNES
Zderzenie z udziałem dwóch hulajnóg
Zderzenie nastolatków na hulajnogach. Nagranie
Olsztyn
Radosław Sikorski zaprezentował w parlamencie brytyjskim irański dron Shahed 136
"Tylko wtedy Rosja się reformuje". Sikorski o tym, jak "jej w tym pomóc"
Świat
Strzelał z wiatrówki (zdięcie ilustracyjne)
Strzały w centrum miasta. 20-latek podczas kłótni wyciągnął wiatrówkę
Kielce
shutterstock_2282856415
Tysiące zarażonych uczniów, zamknięto część szkół w kraju
Świat
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"
Dariusz Gałązka
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Wiatr porwał panel słoneczny. Nie żyje kobieta
METEO
Czerwony Krzyż, transport do Strefy Gazy palestyńskich więźniów zwolnionych przez Izrael
Izrael zwrócił ciała niektórych Palestyńczyków
Świat
Pomarańczowy kolor dyni jest wynikiem wysokiej zawartości w niej witaminy A i beta-karoten
Nasiona dyni obniżają cholesterol. Mogą też pomóc na prostatę
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica