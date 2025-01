Premier Albanii uklęknął przed Giorgią Meloni

Sytuacja miała miejsce podczas szczytu World Future Energy Summit w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak wynika z nagrania, które obiegło media społecznościowe, na widok zbliżającej się Giorgii Meloni premier Albanii Edi Rama uklęknął i złożył jej życzenia. Włoska premier w środę obchodzi bowiem swoje 48. urodziny. Według Reutersa zaśpiewał jej też "tanti auguri", co w jęz. włoskim oznacza "wszystkiego najlepszego".

Podarował także szefowej włoskiego rządu prezent w postaci chusty. Jak wyjaśnił, została ona zaprojektowana przez włoskiego projektanta, który przeprowadził się do Albanii. Na nagraniu widać też, jak zakłada jej chustę na głowę.

Siparietto tra Giorgia Meloni e Edi Rama: il primo ministro albanese ha omaggiato la premier nel giorno del suo quarantottesimo compleanno con un foulard come regalo. Il premier si è inginocchiato davanti a Meloni salutandola al suo arrivo alla Sustainability Week di Abu Dhabi. "La devi smettere con questa storia", ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia mentre Rama ha invitato i giornalisti a intonare "tanti auguri". Il leader albanese ha spiegato che il foulard è stato realizzato da un produttore italiano trasferitosi in Albania e poi diventato cittadino albanese.

Relacje włosko-albańskie

Obecne rządy Albanii i Włoch to bliscy sojusznicy, mimo że Rama jest szefem Socjalistycznej Partii Albanii, a Meloni kieruje prawicową partią Bracia Włosi. W zeszłym roku przywódcy zawarli porozumienie, na mocy którego docierający do Włoch migranci mieli być przewożeni do ośrodków przejściowych w Albanii, choć ośrodki te ze względów prawnych stoją na razie puste.