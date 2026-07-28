Świat Senatorowie i wiceprezydent USA żegnają Lindseya Grahama Oprac. Aleksandra Sapeta |

Pożegnanie Lindseya Grahama na Kapitolu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

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Po uroczystości na Kapitolu trumna z ciałem Lindseya Grahama zostanie przetransportowana do waszyngtońskiej Katedry Narodowej.

O godzinie 14 (20 w Polsce) rozpocznie się pogrzeb, podczas którego prezydent USA Donald Trump ma wygłosić mowę pożegnalną. W środę uroczystości pogrzebowe Grahama będą kontynuowane w jego rodzinnym stanie Karolina Południowa.

Uroczystości żałobne Lindseya Grahama na Kapitolu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

Na pogrzeb polityka przybyli między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Cześć zmarłemu senatorowi oddali członkowie Kongresu USA i wiceprezydent J.D. Vance

Wiceprezydent USA J.D. Vance złożył hołd przy trumnie zmarłego senatora Lindseya Grahama Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Śmierć senatora Lindseya Grahama

Jak przekazał urząd lekarza sądowego Dystryktu Kolumbii, 71-letni Graham zmarł na skutek miażdżycowej choroby serca. Biuro Grahama wcześniej poinformowało, że polityk zmarł po krótkiej i nagłej chorobie.

Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 roku, reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów. Mandat w Senacie przejęła po Grahamie jego młodsza siostra Darline Graham.

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Graham był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Gdy Trump ubiegał się w 2016 roku z sukcesem o pierwszą kadencję prezydencką, republikański senator był jego zdecydowanym krytykiem. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta.

Senator był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Zmarł tuż po powrocie z wizyty w Kijowie, gdzie ogłosił przełomowe porozumienie z Białym Domem w sprawie ustawy o nowych sankcjach przeciwko Moskwie We wtorek w Kongresie ma odbyć się głosowanie proceduralne w sprawie ustawy sankcyjnej jego autorstwa.

Graham był zagorzałym krytykiem władz Iranu i popierał rozpoczętą przez Trumpa wojnę z tym państwem. Przez wiele lat wspierał też Izrael i politykę tego państwa, także w ostatnich latach, podczas wojen w Strefie Gazy i Libanie.