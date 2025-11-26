Pożar wieżowców w Hongkongu. Ludzie uwięzieni w środku, są ofiary

Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Ludzie uwięzieni w środku, są ofiary

Kluczowe fakty: Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu Tai Po w kompleksie ośmiu 31-piętrowych budynków Wang Fuk Court. Pożar objął siedem z nich.

Wokół części z nich rozstawione były powszechnie używane w Hongkongu bambusowe rusztowania, które mogły ułatwić rozprzestrzenianie się ognia.

Zginęło co najmniej 36 osób, wiadomo też o osobach wciąż uwięzionych w budynkach.

Władze Hongkongu nie podały informacji na temat przyczyn pożaru. Ustanowiony został zespół, który ma je ustalić.

Według najnowszych informacji przekazanych przez władze Hongkongu, zginęło co najmniej 36 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych i jest hospitalizowanych. Wcześniej informowano o co najmniej 13 ofiarach. 29 osób jest hospitalizowanych.

Hongkońska administracja poinformowała, że wciąż nie ma kontaktu z co najmniej 279 osobami. Jak podały wcześniej lokalne władze, większość mieszkańców zostało ewakuowanych w ciągu pierwszych minut od wybuchu pożaru.

Jedną z ofiar jest 37-letni strażak, który zmarł w szpitalu od odniesionych obrażeń. W akcji ratowniczej brało udział ponad 700 strażaków.

Szef administracji Hongkongu John Lee Ka-chiu, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że straż pożarna opanowuje ogień.

Groźne rusztowania

Pożar wieżowców w Hongkongu wybuchł w środę przed godziną 15 czasu lokalnego (przed godziną 8 czasu polskiego) w kompleksie mieszkaniowym składającym się z ośmiu 31-piętrowych wież. Znajduje się w nich blisko 2000 mieszkań.

Władze Hongkongu nie podały informacji na temat przyczyn pożaru, ale przekazały, że ustanowiony został specjalny zespół, który ma je ustalić.

Pożar wybuchł w kompleksie ośmiu 31-piętrowych wieżowców

Wiadomo, że budynki przechodziły w ostatnim czasie gruntowną renowację. Wokół części z nich - co widać na zdjęciach - rozstawione były powszechnie używane w Hongkongu bambusowe rusztowania wykorzystywane do remontów. Mogły one ułatwić rozprzestrzenianie się ognia.

Źródło: Google Maps