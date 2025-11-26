Logo strona główna
Pożar wieżowców w Hongkongu. Ludzie uwięzieni w środku, są ofiary

Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Ludzie uwięzieni w środku, są ofiary
Bilans ofiar śmiertelnych gigantycznego pożaru kompleksu wieżowców w Hongkongu wzrósł do co najmniej 36 osób. Jest wielu rannych. Lokalne władze poinformowały, że za zaginione uznaje się co najmniej 279 mieszkańców.
Kluczowe fakty:
  • Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu Tai Po w kompleksie ośmiu 31-piętrowych budynków Wang Fuk Court. Pożar objął siedem z nich.
  • Wokół części z nich rozstawione były powszechnie używane w Hongkongu bambusowe rusztowania, które mogły ułatwić rozprzestrzenianie się ognia.
  • Zginęło co najmniej 36 osób, wiadomo też o osobach wciąż uwięzionych w budynkach.
  • Władze Hongkongu nie podały informacji na temat przyczyn pożaru. Ustanowiony został zespół, który ma je ustalić.

Według najnowszych informacji przekazanych przez władze Hongkongu, zginęło co najmniej 36 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych i jest hospitalizowanych. Wcześniej informowano o co najmniej 13 ofiarach. 29 osób jest hospitalizowanych.

Hongkońska administracja poinformowała, że wciąż nie ma kontaktu z co najmniej 279 osobami. Jak podały wcześniej lokalne władze, większość mieszkańców zostało ewakuowanych w ciągu pierwszych minut od wybuchu pożaru.

Jedną z ofiar jest 37-letni strażak, który zmarł w szpitalu od odniesionych obrażeń. W akcji ratowniczej brało udział ponad 700 strażaków.

Pożar wieżowców w Hongkongu. Płoną budynki mieszkalne
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Trwa walka z pożarem, który wybuchł w środę w kompleksie wieżowców w Hongkongu
Źródło: Reuters
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Wang Fuk Court przed rozpoczęciem remontu
Źródło: Google Maps
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania
Źródło: Reuters
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Pożar wybuchł w kompleksie ośmio 31-piętrowych wieżowców
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court
Źródło: Reuters
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum

Szef administracji Hongkongu John Lee Ka-chiu, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że straż pożarna opanowuje ogień.

Groźne rusztowania

Pożar wieżowców w Hongkongu wybuchł w środę przed godziną 15 czasu lokalnego (przed godziną 8 czasu polskiego) w kompleksie mieszkaniowym składającym się z ośmiu 31-piętrowych wież. Znajduje się w nich blisko 2000 mieszkań.

Władze Hongkongu nie podały informacji na temat przyczyn pożaru, ale przekazały, że ustanowiony został specjalny zespół, który ma je ustalić.

Pożar wybuchł w kompleksie ośmiu 31-piętrowych wieżowców
Pożar wybuchł w kompleksie ośmiu 31-piętrowych wieżowców

Wiadomo, że budynki przechodziły w ostatnim czasie gruntowną renowację. Wokół części z nich - co widać na zdjęciach - rozstawione były powszechnie używane w Hongkongu bambusowe rusztowania wykorzystywane do remontów. Mogły one ułatwić rozprzestrzenianie się ognia.

Źródło: Google Maps

Autorka/Autor: mgk, sz/lulu, adso

Źródło: tvn24.pl, Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI

