Karol III do osób poszkodowanych w powodzi: jesteśmy głęboko wstrząśnięci

Król Zjednoczonego Królestwa Karol III w specjalnym komunikacie zwrócił się do osób poszkodowanych w wyniku powodzi w naszej części Europy. W imieniu swoim i swojej żony, królowej Kamili, złożył kondolencje i wyraził podziw dla "odwagi i poświęcenia ratowników z całego regionu".

Karol III o powodzi w Europie Środkowej

"Wiele osób w Wielkiej Brytanii łączą silne, trwałe i osobiste więzi z tym regionem (...) Wraz z nimi moja żona i ja przesyłamy nasze najgłębsze i najszczersze kondolencje wszystkim tym, którzy w tak tragiczny sposób stracili swoich bliskich, domy i środki do życia" - kontynuował Karol III . "Z wielkim podziwem obserwujemy odwagę i poświęcenie ratowników z całego regionu, którzy bez wytchnienia niosą wsparcie, ulgę i pomoc niezliczonej liczbie osób, których życie i majątek zostały potwornie zagrożone" - czytamy w ostatniej części komunikatu.

24 osoby zginęły w wyniku powodzi

Rozległe powodzie, które dotknęły Europę Środkową, doprowadziły do katastrofalnych zniszczeń i do śmierci 24 osób w tej części kontynentu. W Polsce i w Rumunii zginęło po siedem osób, a w Austrii i w Czechach - po pięć. Węgry od kilku dni zmagają się z falą kulminacyjną, która do Budapesztu ma dotrzeć w sobotę.