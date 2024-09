Stan alarmowy w Rumunii, na Węgrzech sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę

Czechy

W dalszym ciągu w Czechach poszukiwanych jest siedem osób. Trzy z nich jechały samochodem, który wpadł do strumienia. Policja odnalazła później auto, ale nie znalazła w nim pasażerów.

Bielica powiedział, że policja zacznie teraz zwiększać bezpieczeństwo w miejscach, w których woda ustąpiła. Ewakuowani nie mogą jeszcze wrócić do opuszczonych mieszkań.

Rumunia

"W związku ze zjawiskami hydrometeorologicznymi, które miały miejsce w minionych dniach, we wsi Grivita w okręgu gałackim zidentyfikowano jedną zmarłą ofiarę, a łączna liczba zmarłych wyniosła siedem" – powiadomił w komunikacie Inspektorat Generalny ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

- W związku z tym na wniosek prefektów okręgów Gałacz i Vaslui realizowane są konieczne procedury MSW mające na celu wprowadzenie stanu alarmowego na poziomie obu okręgów. W ten sposób władze lokalne mogą przystąpić do zamówień robót i usług w bardzo krótkim terminie - stwierdził Ciolacu.

Ambasada RP w Rumunii, powołując się na komunikaty służb hydrologicznych, informuje, że do wtorku obowiązuje czerwony (najwyższy) stopień zagrożenia w okręgach Gałacz, Vaslui i Jassy. Dla pozostałych okręgów północno-wschodniej części kraju wprowadzono żółty i pomarańczowy stopień zagrożenia.

Węgry

Hydrolodzy zwracają uwagę, że fala kulminacyjna na Dunaju znacznie się rozciągnęła. To z kolei oznacza, że będzie się ona przemieszczać przez terytorium Węgier o wiele dłużej niż pierwotnie zakładano. Jej szczyt minie miejscowość Nagybajcs (w pobliżu granicy ze Słowacją) w czwartek, zaś do Budapesztu kulminacyjna dotrze dopiero w sobotę. Tego dnia maksymalny prognozowany poziom wody ma wynieść w stolicy 860 cm.

Austria

Gubernatorka Dolnej Austrii Johanna Mikl-Leitner poinformowała w poniedziałek po południu, że sytuacja w regionie nadal jest krytyczna. Zaznaczyła, że znów prognozowane są intensywne opady deszczu. Jednocześnie zaapelowała do ludności o powstrzymanie się od niepotrzebnych podróży. Chodzi o to, aby z jednej strony nie narażać się na niebezpieczeństwo, a z drugiej nie utrudniać pracy służbom ratunkowym.

Wcześniej do obywateli zwrócili się przedstawiciele policji, którzy zaapelowali, by przestrzegać wprowadzonych w związku z powodzią zakazów i ograniczeń, ponieważ szczególnie na terenach, gdzie rzeki są nadal wezbrane, stanowi to zagrożenie dla życia.