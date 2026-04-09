Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Powinniście wiedzieć". Brytyjski minister ujawnił "niepokojącą" rosyjską operację

|
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Wielka Brytania wysłała wojsko, aby zapobiec atakom rosyjskich okrętów podwodnych na podmorskie kable i rurociągi - poinformował w czwartek minister obrony John Healey. Zwrócił się też do przywódcy Rosji: - A do prezydenta Putina mówię: widzimy was. Widzimy wasze działania przy naszych kablach i rurociągach. Każda taka próba będzie miała poważne konsekwencje.

W czwartek na konferencji prasowej John Healey poinformował, że siły brytyjskie wraz z sojusznikami, w tym z Norwegią, śledziły rosyjskie okręty i powstrzymywały je przed szkodliwymi działaniami. Dodał, że ujawnia tę operację, aby rosyjski dyktator wiedział, że rosyjskie okręty zostały wykryte.

- Wypowiadam się w tej sprawie, aby zwrócić uwagę na te rosyjskie działania. A do prezydenta Putina mówię: widzimy was. Widzimy wasze działania przy naszych kablach i rurociągach. Powinniście wiedzieć, że żadna próba uszkodzenia ich nie będzie tolerowana. Każda taka próba będzie miała poważne konsekwencje - mówił szef brytyjskiego resortu obrony.

Według Reutersa Rosja wykorzystała sytuację na Bliskim Wschodzie do próby przeprowadzenia tajnej operacji przeciwko Wielkiej Brytanii na dalekiej północy, tam gdzie znajdują się główne szlaki żeglugowe i kluczowa infrastruktura, np. podmorskie kable.

Jak Brytyjczycy śledzili rosyjskie siły

W rosyjskiej operacji brały udział łódź podwodna klasy Akula oraz dwie specjalistyczne łodzie podwodne Głównego Zarządu Badań Głębinowych (Gławnoje Uprawleni Głubokowodnych Issliedowanii - w skrócie GUGI). Zjednoczone Królestwo śledziło ruchy sił rosyjskich m.in. przy pomocy fregaty HMS St Albans typu 23 (na zdjęciu poniżej) oraz samolotu patrolowego - poinformował brytyjski minister. Dodał, że okręty podwodne opuściły brytyjskie wody terytorialne po ponad miesiącu i skierowały się na północ oraz że nic nie wskazuje na to, by doszło do uszkodzenia infrastruktury podwodnej.

Fregata HMS St Albans typu 23. Zdjęcie udostępnione przez brytyjski resort obrony w czwartek
Źródło: Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii

- Dzięki naszym siłom zbrojnym nie mogli mieć żadnych wątpliwości, że są monitorowani, że ich ruchy nie były tajne, jak planował prezydent Putin, oraz że ich próba przeprowadzenia tajnej operacji została ujawniona - kontynuował Healey.

Wielka Brytania "wyjątkowa podatna na takie zagrożenia"

Frank Gardner, dziennikarz BBC specjalizujący się w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, odniósł się do wypowiedzi ministra obrony, zwracając uwagę, że Wielka Brytania jako kraj wyspiarski jest "w szczególnej mierze zależna" od podmorskich przewodów i rurociągów. Odpowiadają one za przesyłanie danych i energii. "Z tą zależnością wiąże się wyjątkowa podatność na zagrożenia" - ocenił ekspert na łamach portalu BBC.

Gardner podkreślił, że ponad 90 procent codziennego ruchu internetowego w Wielkiej Brytanii nie przechodzi przez satelity, ale przez kable na morskim dnie.

Ekspertka: dlaczego ta operacja jest niepokojąca

Cytowana przez ten sam portal Charlotte Wilson z Check Point Cybersecurity, dostawcy technologii cyberbezpieczeństwa, powiedziała, że poziom zaawansowania czyni tę rosyjską operację "niepokojącą". - To nie są standardowe okręty podwodne. To specjalistyczne jednostki zaprojektowane do operacji głębinowych. Nie jest to więc przypadkowy ruch, lecz celowy wysiłek mający na celu zrozumienie, gdzie znajduje się krytyczna infrastruktura i jak działa. Chodzi nie tylko o mapowanie lokalizacji, ale także o ocenę odporności tych systemów - zauważyła Wilson.

Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani

BIZNES

Redagowała Anna Zaleska

Źródło: Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaRosjaWojsko rosyjskieWojskoMorza i oceany
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Berlin
Tak źle nie było od dwóch dekad. Kryzys niemieckich firm
BIZNES
imageTitle
Szubarczyk wygrał wojnę nerwów. Sukces o krok
RELACJA
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
METEO
14 min
pc
Trump i jego prezent dla opozycji. Sondażowa katastrofa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Marjorie Taylor Greene i Donald Trump
Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Padły mocne słowa
Świat
Południowy Bejrut po izraelskich atakach. Zdjęcie z 25 marca
Mały kraj w cieniu wielkich graczy. Przesądzi o losie rozejmu?
Marcin Złotkowski
Bogucki
"Prezydent skieruje tę sprawę do Trybunału"
RELACJA
Świąteczne iluminacje
Mają już plan na świąteczną iluminację. Szukają wykonawcy
WARSZAWA
imageTitle
Uciekł i nie dał się dogonić. Reprezentant gospodarzy górą w Kraju Basków
EUROSPORT
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Bogdan Święczkowski
Prezes TK "nie może uznać" sędziów. "Nieprawdziwe twierdzenie"
Polska
Zamknięta poczekalnia peronowa na stacji Warszawa Ursus
Zamknięta poczekalnia, dwie kolejowe spółki i brak prądu
WARSZAWA
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
BIZNES
shutterstock_2491707351_1
Można zostać bez pieniędzy. "Bardzo dużo czerwonych flag"
Maja Piotrowska
Ciepło, wiosna, słońce
Temperatura wkrótce poszybuje. Jak ciepło się zrobi
METEO
Ginekologowi grozi do pięciu lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzi się tam jedno dziecko na dobę. Szpital podjął decyzję
Łódź
imageTitle
Jedna z najbardziej imponujących serii w tenisie zakończona
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek: ten Trybunał zacznie działać
Polska
26-latek został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Atak pseudokibiców na nastolatka. Jeden z zarzutami, dwaj poszukiwani
WARSZAWA
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Spadek prognozowanych cen ropy. Goldman Sachs reaguje na zawieszenie broni
BIZNES
Kobieta została wcześniej ukarana za jazdę po alkoholu
Straciła prawo jazdy, dzień później pijana przyjechała do komisariatu
WARSZAWA
Mark Zuckerberg
Przełomowy moment dla firmy Meta. Nowa strategia AI
BIZNES
2026-04-08-1511-TELE5_910214_X039-VARIOS_LLUVIAS_Y_DESCENSO_DE_TEMPERATURAS-0001
Robi się niespokojnie. Załamanie pogody ogarnia część Hiszpanii
METEO
Sędziowie w samochodzie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
"Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie złożyli ślubowanie i pojechali do TK
Polska
Korek na ulicy Pułkowej
Od lat w korkach tracą nerwy. Jest umowa, będzie buspas
WARSZAWA
Rosja może skorzystać na wojnie na Bliskim Wschodzie
Rosja zwycięzcą wojny w Iranie. Niemal dwukrotnie większe wpływy
BIZNES
Wypadek w Markach
Wbił się samochodem w autobus. Kierowca z zarzutami
WARSZAWA
Szpital
Rząd daje pieniądze na łączenie szpitali. A co z mechanizmem oddłużeniowym BGK?
Piotr Wójcik
Tragiczny finał poszukiwań 23-latka
23-letni Adrian nie żyje. Zarzuty dla pięciu osób
WARSZAWA
imageTitle
Szokujący wynik Polaka. Na tym poziomie to się nie zdarza
EUROSPORT
