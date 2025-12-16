"Poważna awaria" w cieniu szczytu o Ukrainie

Merz: mamy pięć celów, co do których jesteśmy zgodni między Ukrainą, USA i Europą Źródło: Reuters/TVN24

Zaplanowana na poniedziałek wideokonferencja między obradującymi w Brukseli ministrami spraw zagranicznych Unii Europejskiej a amerykańskimi negocjatorami Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy przebywają w Berlinie, nie doszła do skutku z powodu problemów z połączeniem - informuje "Sueddeutsche Zeitung".

Wideokonferencja, zainicjowana przez ministra spraw zagranicznych Francji Jeana-Noela Barrota, miała dotyczyć stanu wdrażania amerykańskiego porozumienia pokojowego dla Strefy Gazy.

Szczyt w Berlinie z udziałem amerykańskich i unijnych dyplomatów Źródło: Guido Bergmann/PAP/EPA

Cytowana przez "SZ" szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że nie wie, czy doszło do cyberataku.

"Financial Times": mogło dojść do cyberataku

Zdaniem urzędników "poważna awaria" mogła być skutkiem cyberataku - przekazał "Financial Times". Politycy nie mogli uzyskać dostępu do swoich kont e-mail przez ponad cztery godziny - poinformowała gazeta, powołując się na trzech wysokich rangą posłów.

Zobacz też: W poniedziałek odbył się szczyt europejskich przywódców i wysłanników Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Bundestag padł w maju 2015 roku ofiarą ataku hakerskiego. Komputery w wielu poselskich biurach, a także w biurze ówczesnej kanclerz Angeli Merkel, zostały zainfekowane oprogramowaniem szpiegowskim.

Po ataku przeprowadzono gruntowną modernizację systemu informatycznego parlamentu. Pięć lat później Merkel mówiła o "twardych dowodach" na udział w tym ataku Rosji.

