Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Poważna awaria" w cieniu szczytu o Ukrainie

Szczyt w Berlinie z udziałem amerykańskich i unijnych dyplomatów
Merz: mamy pięć celów, co do których jesteśmy zgodni między Ukrainą, USA i Europą
Źródło: Reuters/TVN24
Niższa izba niemieckiego parlamentu doświadczyła "poważnej awarii". Zdaniem urzędników był to cyberatak. W efekcie nie doszła do skutku rozmowa europejskich szefów dyplomacji z amerykańskimi negocjatorami, którzy przyjechali do Berlina na szczyt w sprawie pokoju w Ukrainie.

Zaplanowana na poniedziałek wideokonferencja między obradującymi w Brukseli ministrami spraw zagranicznych Unii Europejskiej a amerykańskimi negocjatorami Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy przebywają w Berlinie, nie doszła do skutku z powodu problemów z połączeniem - informuje "Sueddeutsche Zeitung".

Wideokonferencja, zainicjowana przez ministra spraw zagranicznych Francji Jeana-Noela Barrota, miała dotyczyć stanu wdrażania amerykańskiego porozumienia pokojowego dla Strefy Gazy.

Szczyt w Berlinie z udziałem amerykańskich i unijnych dyplomatów
Szczyt w Berlinie z udziałem amerykańskich i unijnych dyplomatów
Źródło: Guido Bergmann/PAP/EPA

Cytowana przez "SZ" szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że nie wie, czy doszło do cyberataku.

"Financial Times": mogło dojść do cyberataku

Zdaniem urzędników "poważna awaria" mogła być skutkiem cyberataku - przekazał "Financial Times". Politycy nie mogli uzyskać dostępu do swoich kont e-mail przez ponad cztery godziny - poinformowała gazeta, powołując się na trzech wysokich rangą posłów.

Zobacz też: W poniedziałek odbył się szczyt europejskich przywódców i wysłanników Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 

"Najpoważniejszy atak" hakerski na niemiecką partię. Odczytano krytyczne dane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najpoważniejszy atak" hakerski na niemiecką partię. Odczytano krytyczne dane

Bundestag padł w maju 2015 roku ofiarą ataku hakerskiego. Komputery w wielu poselskich biurach, a także w biurze ówczesnej kanclerz Angeli Merkel, zostały zainfekowane oprogramowaniem szpiegowskim.

Po ataku przeprowadzono gruntowną modernizację systemu informatycznego parlamentu. Pięć lat później Merkel mówiła o "twardych dowodach" na udział w tym ataku Rosji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Guido Bergmann/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyCyberatakUSAWojna w UkrainieStrefa Gazy
Czytaj także:
25 min
cnb uwaga alarm cwiczenia w urzedzie
PremieraUwaga, alarm! Wyją syreny, latają samoloty. Wiesz, co robić?
Czarno na białym
Prezydent USA Donald Trump
"Zhańbiona BBC". Trump pozwał stację, chce 10 miliardów
Świat
Nie żyje 12-latka
Szczyt w sprawie Ukrainy, zabójstwo 12-latki, fikcyjne darowizny na parafię
Polska
Słonecznie, drzewo bez liści
Tam zza chmur wyjrzy słońce
METEO
imageTitle
Problemy z oddychaniem, przebite płuco. Brutalny faul w Anglii
EUROSPORT
imageTitle
Thriller w meczu Manchesteru United. Cztery gole nie dały wygranej
EUROSPORT
Michał Przedlacki
Przedlacki: trzeba patrzeć na to, o czym Rosja nie mówi
Polska
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Kurski wzywa "wszystkie ręce", Mueller "błaga". Kaczyński: wydarzenie niefortunne
Polska
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
BIZNES
Wim Wenders na czele jury Berlinale 2026
Wim Wenders na czele jury Berlinale
Justyna Kobus
imageTitle
Przegrał mecz i zajął się demolowaniem stolika
EUROSPORT
Mgły w nocy
IMGW ostrzega. Niebezpieczna noc w części kraju
METEO
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Pościnał wierzchołki młodych sosen na szałas
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
BIZNES
Szczyt europejskich przywódców z Zełenskim w Berlinie
"Silne gwarancje bezpieczeństwa". Oświadczenie z Berlina
Świat
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zwraca się do prezydenta w "Kropce nad i": tak, niestety, nie będzie
Polska
Mroźna noc
Nocą miejscami szczypnie mróz
METEO
Jelenia Góra
Nie żyje 12-latka, osoba z tej samej szkoły w rękach policji. "Jesteśmy wstrząśnięci"
Wrocław
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski o Nawrockim. "Po prostu niedojrzałe"
Polska
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
BIZNES
Eksplozja w porcie w Noworosyjsku
Ukraińcy zorganizowali Rosjanom "morską bawełnę". Pokazują nagranie
Świat
Voyager 1
Zbliża się do pięćdziesiątki, wkrótce osiągnie ważny kamień milowy
METEO
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
BIZNES
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Potrąciła dziecko na chodniku. Chłopiec trafił do szpitala
Łódź
Friedrich Merz
Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"
BIZNES
Kierowca wjechał w słup
Wjechał w słup, w jego aucie policjanci znaleźli narkotyki
WARSZAWA
imageTitle
Pijany wleciał samochodem do hali sportowej. Kary uniknie
EUROSPORT
ikea, katalog, sklep
Ikea wycofuje produkt
BIZNES
Szykuje się buspas z Łomianek do Warszawy
"Zielone światło" dla buspasa między Warszawą a Łomiankami
Dariusz Gałązka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica