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Świat

Amerykański misjonarz uwolniony. Trump: czekamy, by powitać cię w domu

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Ulice stolicy Nigru, Niamey
Bojownicy zaatakowali lotnisko w Nigrze
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ISSIFOU DJIBO
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Prezydent USA Donald Trump poinformował o uwolnieniu amerykańskiego misjonarza Kevina Rideouta. Mężczyzna został porwany w Nigrze. Agencja Reutera przekazała, że w negocjacje zaangażowana była Libia.

Kevin Rideout, amerykański pilot misjonarz, porwany w październiku ubiegłego roku w stolicy Nigru, Niamey, został uwolniony i znajduje się pod opieką USA - poinformował w piątek Reuters.

"Z wdzięcznością potwierdzamy, że nasz dobry przyjaciel i brat w Chrystusie, Kevin Rideout, został uwolniony po ponad dziewięciu miesiącach niewoli" - poinformowała organizacja Serving in Mission w oświadczeniu. "Kevin jest w dobrym zdrowiu" - dodano.

Uwolnienie misjonarza potwierdził prezydent USA Donald Trump. "Z dumą ogłaszam, że Kevin Rideout, wspaniały chrześcijański misjonarz, znajduje się ponownie pod opieką władz USA. Kevin został uprowadzony przez dżihadystycznych terrorystów w Afryce Zachodniej - epicentrum islamskiego terroryzmu, gdzie w ciągu ostatniego roku doszło do większej liczby śmiertelnych ataków niż w jakimkolwiek innym miejscu na świecie" - napisał Trump na platformie Truth Social. "Kevin, Stany Zjednoczone Ameryki z niecierpliwością czekają, by powitać Cię w DOMU. Cieszę się, że mogłem pomóc" - dodał.

Porwanie misjonarza, USA ostrzegają przed podróżami do Nigru

Agencja Reutera poinformowała w październiku, powołując się na anonimowego dyplomatę, że misjonarz, pilot ewangelikalnej organizacji misyjnej, został porwany przez trzech niezidentyfikowanych mężczyzn w drodze na lotnisko.

Porywacze udali się następnie w kierunku zachodniego regionu Tillaberi w Nigrze, gdzie działają islamistyczni bojownicy powiązani z Państwem Islamskim i Al-Kaidą.

Ulice stolicy Nigru, Niamey
Ulice stolicy Nigru, Niamey
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ISSIFOU DJIBO

Niger, podobnie jak sąsiednie Mali i Burkina Faso, od ponad dekady zmaga się z dżihadystycznymi rebeliami. Kilka dni po porwaniu Rideouta Stany Zjednoczone wydały ostrzeżenie dla podróżujących do Nigru, przypominając Amerykanom o przestępczości, zamieszkach, terroryzmie, zagrożeniach dla zdrowia i porwaniach.

W marcu Reuters informował, że Stany Zjednoczone dążą do wznowienia gromadzenia informacji wywiadowczych w sąsiednim Mali, częściowo z powodu chęci odnalezienia porwanego misjonarza, który wówczas prawdopodobnie był przetrzymywany w tym kraju przez powiązaną z Al-Kaidą lokalną organizacją Grupa Wsparcia Muzułmanów i Islamu (Dżama'at Nasr al-Islam wa-al-Muslimin - JNIM).

Według "New York Timesa" szczegóły dotyczące sposobu i miejsca uwolnienia Rideouta pozostają niejasne. Nie wiadomo również, która grupa przetrzymywała Rideouta, ponieważ mógł on zostać niedawno przeniesiony.

Libia zaangażowana w negocjacje w sprawie porwanego misjonarza

Jak poinformowały agencję Reuters cztery źródła, porozumienie w sprawie uwolnienia amerykańskiego zakładnika, przetrzymywanego przez powiązaną z Państwem Islamskim grupę w zachodnioafrykańskim regionie Sahelu, zostało wynegocjowane przy udziale Chalify Haftara - dowódcy wojskowego ze wschodniej Libii.

Według jednego z tych źródeł zakładnik został przekazany władzom wschodniej Libii późnym wieczorem w czwartek.

O udziale Libii w tym porozumieniu wcześniej nie informowano. Zaangażowanie Haftara w uwolnienie obywatela USA świadczy o tym, jak zbudował on swoją pozycję kluczowego gracza w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu i wykorzystał ją jako kartę przetargową, by zyskać przychylność administracji Trumpa.

Źródło: TVN24, PAP, Reuters
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Tagi:
NigerDonald TrumpAl-Kaida
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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