Walizka z milionem euro przejęta w Lizbonie

Lizbona Źródło: Google Earth Pro

Funkcjonariusze portugalskiej policji przejęli w Lizbonie, stolicy kraju, walizkę z zawartością około miliona euro. Policja, cytowana przez telewizję CMTV, przekazała, że do zarekwirowania walizki doszło w następstwie strzelaniny, w której brali udział domniemani członkowie chińskiej i brazylijskiej mafii.

Policja w Lizbonie Źródło: Reuters

Zatrzymani Brazylijczycy

Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali dwoje Brazylijczyków, którzy usiłowali odebrać wypełnioną gotówką walizkę obywatelowi Chin.

Ze śledztwa wynika, że napadnięty mężczyzna podawał się za przedsiębiorcę z Państwa Środka, ale śledczy podejrzewają, że jest on członkiem chińskiej mafii działającej na terenie Portugalii.

Interwencja służb policyjnych została podjęta krótko po próbie odebrania walizki Chińczykowi, który oddał strzały z broni palnej w kierunku napastników. Co najmniej jeden z nich zbiegł.

