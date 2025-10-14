Logo strona główna
Świat

Okręt wojskowy "nieoczekiwanie" wystrzelił. Jest dochodzenie

Okręt patrolowy portugalskiej marynarki wojennej Viana do Castelo
W porcie Ponta Delagada na wyspie Sao Miguel doszło do incydentu z wojennym okrętem
Źródło: Google Earth
Okręt patrolowy portugalskiej marynarki wojennej Viana do Castelo nieoczekiwanie wystrzelił w statek zacumowany blisko niego - poinformowała marynarka wojenna kraju. Do incydentu doszło w jednym z portów głównej wyspy Azorów, Sao Miguel.

W oświadczeniu na stronie portugalskiej marynarki wojennej poinformowano, że "w poniedziałek rano w porcie Ponta Delagada na Azorach okręt patrolowy Viana do Castelo wystrzelił nieoczekiwanie z działka o kalibrze 30 mm".

Jak przekazano, do wypadku doszło na krótko przed wypłynięciem jednostki z portu, w czasie "rutynowej procedury kontroli systemu uzbrojenia". Sprecyzowano również, że trafiony pociskiem został "lokalny statek", cumujący obok patrolowca.

"Nie zgłoszono żadnych obrażeń wśród załogi" - zapewniono.

Okręt patrolowy portugalskiej marynarki wojennej Viana do Castelo
Okręt patrolowy portugalskiej marynarki wojennej Viana do Castelo
Źródło: marinha.pt

Incydent zostanie wyjaśniony

W dniu incydentu lizbońska telewizja CMTV - powołująca się na portugalską armię - podała, że dowództwo marynarki wojennej wszczęło już dochodzenie w sprawie tego zdarzenia.

Okręt patrolowy Viana do Castelo został zbudowany i włączony do floty marynarki wojennej 30 grudnia 2010 roku. "Zaprojektowano go jako jednostkę niebojową i jest przeznaczony przede wszystkim do pełnienia funkcji państwowych oraz wykonywania zadań o charakterze publicznym na obszarach podlegających jurysdykcji lub odpowiedzialności państwa" - czytamy na stronie portugalskiej marynarki.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: PAP, marinha.pt

Źródło zdjęcia głównego: marinha.pt

PortugaliaAzorystatki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica