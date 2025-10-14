Okręt wojskowy "nieoczekiwanie" wystrzelił. Jest dochodzenie

W porcie Ponta Delagada na wyspie Sao Miguel doszło do incydentu z wojennym okrętem Źródło: Google Earth

W oświadczeniu na stronie portugalskiej marynarki wojennej poinformowano, że "w poniedziałek rano w porcie Ponta Delagada na Azorach okręt patrolowy Viana do Castelo wystrzelił nieoczekiwanie z działka o kalibrze 30 mm".

Jak przekazano, do wypadku doszło na krótko przed wypłynięciem jednostki z portu, w czasie "rutynowej procedury kontroli systemu uzbrojenia". Sprecyzowano również, że trafiony pociskiem został "lokalny statek", cumujący obok patrolowca.

"Nie zgłoszono żadnych obrażeń wśród załogi" - zapewniono.

Okręt patrolowy portugalskiej marynarki wojennej Viana do Castelo Źródło: marinha.pt

Incydent zostanie wyjaśniony

W dniu incydentu lizbońska telewizja CMTV - powołująca się na portugalską armię - podała, że dowództwo marynarki wojennej wszczęło już dochodzenie w sprawie tego zdarzenia.

Okręt patrolowy Viana do Castelo został zbudowany i włączony do floty marynarki wojennej 30 grudnia 2010 roku. "Zaprojektowano go jako jednostkę niebojową i jest przeznaczony przede wszystkim do pełnienia funkcji państwowych oraz wykonywania zadań o charakterze publicznym na obszarach podlegających jurysdykcji lub odpowiedzialności państwa" - czytamy na stronie portugalskiej marynarki.

