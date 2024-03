Opozycyjny, centroprawicowy blok wyborczy Sojusz Demokratyczny wygrał niedzielne głosowanie do jednoizbowego parlamentu Portugalii - wynika z sondażu exit poll. Kolejny wynik zdobyła rządząca od niemal dekady Partia Socjalistyczna. Trzecią siłą została skrajnie prawicowa partia Chega, której zarzuca się ksenofobiczne i rasistowskie poglądy.

W niedzielę odbyły się w Portugalii przedterminowe wybory do jednoizbowego parlamentu, tak zwanego Zgromadzenia Republiki. Zasiada w nim 230 deputowanych.

Polityczne sojusze

Z przedwyborczych deklaracji Montenegro wynika, że nie podejmie próby budowy rządu we współpracy z Chega - pomimo tego, że kilka osób z kierownictwa tego ugrupowania to byli politycy socjaldemokratów, czyli partii, której on przewodzi.