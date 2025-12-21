W ręce miał młotek. Próbował zaatakować kandydata na prezydenta

Andre Ventura zasłabł podczas wiecu wyborczego (15.05.2025) Źródło: PAP/EPA/NUNO VEIGA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z informacji telewizji CMTV wynika, że ujęty przez policjantów mężczyzna to były portugalski żołnierz. Sobotni incydent miał miejsce podczas wiecu wyborczego w lizbońskiej dzielnicy Moscavide. Wybory zaplanowane są na 18 stycznia.

- Wiem, że funkcjonariuszom udało się wyrwać temu człowiekowi z ręki młotek – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Andre Ventura, który od kilku tygodni prowadzi w sondażach wyborczych.

Andre Ventura Źródło: PAP/EPA/TIAGO PETINGA

Kim jest Andre Ventura?

Według opublikowanego w piątek badania ośrodka ICS, Ventura wygra pierwszą turę wyborów prezydenckich w Portugalii z poparciem na poziomie 17 procent. Na drugim miejscu plasują się centroprawicowi politycy: Luis Marques Mendes i Henrique Gouveia e Melo z 15-procentowym poparciem.

W przypadku drugiej tury szanse Ventury spadają - przegrałby, jak dowodzi sondaż ICS, zarówno z Mendesem, jak i Melo.

Utworzona w 2019 roku przez Venturę konserwatywno-narodowościowa partia Chega zdobyła w wyborach 18 maja tego roku 60 mandatów w 230-osobowym jednoizbowym parlamencie, czyli najwięcej od czasu swego powstania. Ustąpiła jedynie Sojuszowi Demokratycznemu, będącemu koalicją wyborczą socjaldemokratów (PSD) i chadeków (CDS-PP), która uzyskała 91 miejsc w izbie.

Wynik wyborów do parlamentu w maju okazał się historyczny, gdyż Chega po raz pierwszy w warunkach zapoczątkowanego w 1974 roku w Portugalii ustroju demokratycznego przełamała prymat w izbie socjalistów (PS) i socjaldemokratów.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD