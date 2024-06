Media: podległa ministerstwu spółka jest winna mafii 40 tysięcy euro

Dymisja szefowej spółki

Publikacja tego dokumentu zbiegła się ze zdymisjonowaniem Any Jorge, szefowej Santa Casa de Misericordia. Jorge, była minister zdrowia Portugalii , została odwołana z funkcji przez minister pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego Marię Ramalho. W uzasadnieniu szefowa resortu stwierdziła, że Jorge została odwołana, gdyż dopuściła się korupcji.

Pierwsze Komando Stolicy

Według dokumentu PCC wysyła głównie przez Portugalię do państw UE kokainę z Boliwii. Ładunki narkotyków kierowane są do jednego z brazylijskich portów, skąd trafiają do Europy.