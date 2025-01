"Ziutek z Porto" wpadł po dekadach kradzieży

Mężczyzna uznawany za najstarszego stażem kieszonkowca Lizbony został zatrzymany w piątek przez portugalską policję. Znany był pod pseudonimem "Król tramwajów" i od kilku dekad specjalizował się w kradzieżach w pełnych turystów lizbońskich tramwajach nr 28, 12 i 15. Należał również do tzw. gangu emerytów.

Komenda główna policji w Lizbonie przekazała w komunikacie, że "legendarny kieszonkowiec" to 62-letni mieszkaniec portugalskiej stolicy, który znany był od wielu lat organom ścigania. Nie sprecyzowano, od kiedy dokładnie grasował w stołecznych tramwajach.

W trakcie prowadzonego śledztwa ustalono, że "Król tramwajów" to w rzeczywistości ta sama osoba, co znany w lizbońskim półświatku "Portowy Józek", nazywany też "Ziutkiem z Porto". Portugalska policja nie wyjaśniła jednak, dlaczego pomimo "ostatniego skazania kieszonkowca na 4 lata więzienia za 20 kradzieży" kursował on regularnie na popularnych wśród turystów liniach tramwajowych.