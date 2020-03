Ponad dwa tysiące nowych zakażonych we Włoszech. Dzieci wyjątkowo odporne

Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, które zmarły w rezultacie powikłań wzrosła od niedzieli z 1809 do 2158 osób. Kolejne 2400 osób zdiagnozowano jako nosicieli. Do tej pory w całym kraju wyzdrowiało 2749 chorych. Łączna liczba potwierdzonych przypadków wirusa od początku kryzysu we Włoszech to prawie 28 tysięcy.