Świat Wszyscy Polacy zatrzymani. "Siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał" Oprac. Kuba Koprzywa

Izraelscy żołnierze ostrzelali łodzie Globalnej Flotylli Sumud Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

"Dziś około godz. 14 został przechwycony Kareem Awad - polski delegat i student medycyny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z brytyjskim obywatelstwem. Dołączył do Łukasza Kozaka przechwyconego wczoraj o godz. 12.24 i Agaty Wisłockiej przechwyconej o 16.59 (czasu lokalnego)" - przekazał rzecznik Global Sumud Polska Rafał Piotrowski. Wyjaśnił, że wiadomo jedynie, iż członkowie polskiej delegacji są w rękach władz izraelskich i są transportowani do jednego z izraelskich portów.

Piotrowski dodał, że organizacja wzywa do uwolnienia wszystkich uczestników misji i "ponad 9 tysięcy niesłusznie przetrzymywanych palestyńskich więźniów politycznych".

Łodzie ostrzelane przez Izrael

Rzecznik inicjatywy przekazał, że statek Girolama będący częścią flotylli został ostrzelany przez siły izraelskie. - Na nagraniach widać moment otworzenia ognia oraz także słychać, jak aktywiści krzyczą "don't shoot us" (ang. nie strzelajcie do nas) - relacjonował.

Uzupełnił, że w kierunku łodzi Elengi, na której znajdował się Awad, również "siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał, który słychać i widać na transmisji na żywo ze statku". Według Piotrowskiego ostrzelano również płynącą pod polską banderą jednostkę Zefiro. Zaznaczył, że organizatorzy na bieżąco informują o sytuacji polskie MSZ.

Rzecznik tego resortu Maciej Wewiór poinformował, że polska służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia pomocy swoim obywatelom. - Nasz konsul w Izraelu pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, ale również z rodzinami osób, o których mamy informację, że mogą być wśród zatrzymanych - przekazał Wewiór.

Dodał, że MSZ pozostaje też w kontakcie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych innych państw europejskich, których obywatele znajdowali się lub znajdują się jeszcze na pokładach flotylli.

Jak podał Piotrowski, do tej pory siły izraelskie przechwyciły 45 łodzi wchodzących w skład konwoju.

Flotylla zmierza do Strefy Gazy

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jak deklarują organizatorzy flotylli, celem tego "ostatniego etapu podróży", rozpoczętej 12 kwietnia w Barcelonie, jest przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego do palestyńskiej enklawy.

To kolejna taka inicjatywa tej organizacji. Jeden z największych konwojów zorganizowano jesienią 2025 r. Składał się z ok. 40 jednostek i blisko 500 aktywistów. Wówczas Izrael również interweniował, działaczy ujęto, przewieziono do Izraela i deportowano. 30 kwietnia tego roku Izrael przechwycił także inną, złożoną z ok. 20 statków flotyllę w pobliżu greckiej Krety.

