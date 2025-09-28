Strzelanina w Karolinie Północnej. Napastnik podpłynął łodzią do baru i zaczął strzelać Źródło: TVN24

Do strzelaniny doszło w Southport, tuż przed godziną 21.30 czasu lokalnego.

Łódź zbliżyła się do baru, a jedyna osoba na pokładzie otworzyła ogień. Następnie strzelec uciekł, kierując się w stronę sąsiedniej miejscowości Oak Island.

Napastnik w rękach policji

Podejrzany został już zatrzymany przez policję - poinformowała w komunikacie prasowym rzeczniczka prasowa miasta ChyAnn Ketchum. Mężczyzna prawdopodobnie zostanie przewieziony do Southport, na przesłuchanie do Biura Śledczego Stanu Karolina Północna - poinformowała CNN.

Stacja dodała, że motyw sprawcy nie został jeszcze ustalony

Wkrótce więcej informacji.