Podpłynął łodzią do baru i zaczął strzelać

Do strzelaniny doszło w Southport, tuż przed godziną 21.30 czasu lokalnego.
Łódź zbliżyła się do baru, a jedyna osoba na pokładzie otworzyła ogień. Następnie strzelec uciekł, kierując się w stronę sąsiedniej miejscowości Oak Island.
Napastnik w rękach policji
Podejrzany został już zatrzymany przez policję - poinformowała w komunikacie prasowym rzeczniczka prasowa miasta ChyAnn Ketchum. Mężczyzna prawdopodobnie zostanie przewieziony do Southport, na przesłuchanie do Biura Śledczego Stanu Karolina Północna - poinformowała CNN.
Stacja dodała, że motyw sprawcy nie został jeszcze ustalony
Wkrótce więcej informacji.
