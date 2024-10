"110 minut strachu". Zatrzymany pociąg i wirus Marburg

Niemieckie media poinformowały w środę, że w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem Marburg dwie osoby zostały zatrzymane na dworcu w Hamburgu i poddane kwarantannie. Portal RND podał, że przyleciały one z Rwandy do Frankfurtu. Do Hamburga podróżowały pociągiem. Podczas przejazdu jedna z osób skontaktowała się z lekarzami, ponieważ obawiała się, że zaraziła się chorobą w Rwandzie. Według informacji medialnych to student medycyny. Jak podał w czwartek przed południem Zeit Online, powołując się na policję, pierwsze testy izolowanych osób w Szpitalu Uniwersyteckim w Eppendorf dały wynik negatywny.