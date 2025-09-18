Logo strona główna
Świat

Javeliny dla Polski. Jest zgoda Departamentu Stanu

Javelin
Nawrocki do Trumpa: dziękuję za zaproszenie, Polska i USA mają bardzo mocne relacje
Źródło: TVN24
Departament Stanu wydał zgodę na sprzedaż ponad 2,5 tysiąca pocisków przeciwpancernych Javelin do Polski - przekazała agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA), należąca do Pentagonu. Maksymalna cena zakupu to 780 milionów dolarów.

Jak napisano w komunikacie DSCA, decyzja Departamentu Stanu dotyczy potencjalnej sprzedaży 2506 pocisków oraz 253 wyrzutni z przyrządami celowniczymi. Maksymalna podana cena uzbrojenia to 780 milionów dolarów.

"Departament Stanu USA udzielił zgody na sprzedaż Polsce 253 wyrzutni i ponad 2,5 tysiąca pocisków, wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych. Javelin to przeciwpancerny pocisk kierowany będący na uzbrojeniu Wojsk Obrony Terytorialnej" - napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Javelin
Javelin
Źródło: Lockheedmartin.com

Pociski Javelin

PPK Javelin to broń produkcji amerykańskiej - pociski wraz z wyrzutniami, które mogą być obsługiwane przez pojedynczego żołnierza. Dostarczane siłom ukraińskim przez państwa zachodnie Javeliny zdobyły dużą popularność w pierwszej fazie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy wykazały dużą skuteczność w walce z rosyjskimi siłami pancernymi i zmechanizowanymi.

W 2020 roku MON kupiło dla WOT 60 przenośnych wyrzutni i 180 pocisków Javelin, które zostały dostarczone w 2021 roku. Pod koniec stycznia 2023 roku został podpisany aneks do umowy na dostawę kolejnych wyrzutni i przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin dla Wojska Polskiego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lockheedmartin.com

