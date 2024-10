Helikopter rozbił się na dachu hotelu. Pilot miał we krwi "znaczną ilość alkoholu" 

Pilot, który w połowie sierpnia uderzył w budynek hotelu Hilton w Cairns w Australii, miał we krwi "znaczną ilość alkoholu". Lot zakończył się dla niego śmiertelnie. Mężczyzna nie posiadał zgody na użycie maszyny. Nigdy wcześniej nie operował też śmigłowcem tego typu nocą. Przelot zrealizował poniżej bezpiecznej wysokości - wskazuje Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu (ATSB) w opublikowanym w czwartek raporcie.

W nocy z 11 na 12 sierpnia w budynek hotelu DoubleTree by Hilton w Cairns w stanie Queensland w Australii uderzył helikopter . Maszyna stanęła w płomieniach. W wyniku zdarzenia zginął pilotujący ją mężczyzna. Dwie inne osoby zostały ranne, czterysta trzeba było ewakuować. W wyniku wypadku jedna z łopat wirnika wpadła do hotelowego basenu, znajdującego się kilka pięter niżej.

Mężczyzna, który zasiadł za sterami maszyny, był pracownikiem Nautilus Aviation, zajmującej się organizacją podniebnych wycieczek. Do tej firmy należał też śmigłowiec. Zgodnie z relacją firmy pilot posiadał uprawnienia do latania, ale nie miał zgody na ten konkretny lot. Śmigłowiec, do którego tego wieczora uzyskał "nieautoryzowany dostęp", znajdował się w hangarze przedsiębiorstwa, z kluczykami w środku. Przed uruchomieniem helikoptera mężczyzna miał wraz z innymi współpracownikami brać udział w imprezie zorganizowanej z okazji jego awansu.