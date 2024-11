Pierwszy taki protest w związku z papieską choinką

Mieszkańcy Trydentu we Włoszech ptotestują przeciwko zapowiedzi ścięcia liczącej około 200 lat jodły, która ma stanąć na placu Świętego Piotra w Watykanie jako dar dla papieża Franciszka. W nocy z piątku na sobotę w lesie w Valle di Ledro czuwali przy drzewie. Petycję do papieża o uratowanie jodły podpisało jak dotąd 50 tysięcy osób.

Po raz pierwszy w ponad 30-letniej tradycji ustawiania bożonarodzeniowej choinki w Watykanie doszło do tak masowego protestu przeciwko planom jej wysłania. Lokalne media podają, że około pięć tysięcy mieszkańców okolic jeziora Garda przyszło w nocy pod drzewo z latarkami, by je objąć i w ten symboliczny sposób zaprotestować przeciwko planom jego ścięcia.

Podpisywanie petycji

"To jest zwyczaj, od którego należy odstąpić. Dlatego kierujemy żarliwy apel do Jego Świątobliwości, by oszczędził naszego Zielonego Giganta" - podkreślili mieszkańcy Valle di Ledro w petycji do papieża. Podpisało ją ponad 50 tysięcy osób.