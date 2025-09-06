Trump zaprasza Polskę, Egipt przemieszcza wojsko, Izrael zapowiada ataki

Trump: zaprosiłem Polskę na szczyt G20 Źródło: TVN24

1. Trump zaprasza Polskę na szczyt G20

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że "wysłał już zaproszenie" do Polski na szczyt G20 czyli 20 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Odbędzie się on w 2026 roku w Miami na Florydzie.

Pytany o to, czy zaprosi również Rosję - która jest pełnym członkiem G20 - odparł, że musi się nad tym zastanowić.

2. Egipt wysyła 40 tysięcy żołnierzy na Synaj

Egipt obawia się, że planowany przez Izrael szturm na Gazę może wywołać masowy exodus Palestyńczyków do Północnego Synaju. Dlatego rozmieścił na półwyspie wzdłuż granicy ze Strefą Gazy 40 tysięcy żołnierzy.

Te działania, podjęte z rozkazu prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego, oznaczają, że siły egipskie w tym regionie są obecnie dwukrotnie wyższe, niż pozwala na to limit przyjęty w podpisanym z Izraelem traktacie o demilitaryzacji Synaju z 1979 roku.

3. Dziennikarka Katarzyna Stoparczyk nie żyje

W wypadku samochodowym zginęła dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk. Redaktorka, autorka książek i popularnych audycji przed tragedią gościła na festiwalu w Stalowej Woli.

W sobotę miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach. Stoparczyk popularność zyskała współprowadząc program "Duże dzieci".

4. Firma ofiarą hejtu po aferze z czapką na US Open

Firma Drog-Bruk ze Zgorzelca padła ofiarą masowego hejtu w internecie po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie z turnieju US Open, na którym mężczyzna zabiera czapkę przeznaczoną dla dziecka.

Internauci błędnie powiązali firmę z Dolnego Śląska z osobą widoczną na filmie. - Fala hejtu, jaka się na mnie wylała, jest niewyobrażalna - mówi Roman Szkaradek, właściciel firmy Drog-Bruk ze Zgorzelca.

5. Izraelskie uderzenie w wieżowiec

Izraelska armia ostrzegła, że w najbliższych dniach będzie atakować wieżowce w mieście Gaza. W piątek zaatakowano już jeden 14-piętrowy budynek, który miał być używany przez Hamas. Reuters opublikował nagranie z momentu uderzenia.

Nie jest jasne, czy w tym konkretnym ataku były ofiary - przekazał portal Times of Israel. Minister obrony Israel Kac ogłosił w piątek, że w Gazie "otwierają się wrota piekieł", co izraelskie media interpretują jako sygnał nowej fazy ofensywy na miasto.

