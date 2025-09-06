Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump zaprasza Polskę, Egipt przemieszcza wojsko, Izrael zapowiada ataki

Prezydent USA Donald Trump
Trump: zaprosiłem Polskę na szczyt G20
Źródło: TVN24
Polska została zaproszona na szczyt G20. Egipt wysyła żołnierzy na Synaj. Dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 6 września.

1. Trump zaprasza Polskę na szczyt G20

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że "wysłał już zaproszenie" do Polski na szczyt G20 czyli 20 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Odbędzie się on w 2026 roku w Miami na Florydzie.

Pytany o to, czy zaprosi również Rosję - która jest pełnym członkiem G20 - odparł, że musi się nad tym zastanowić.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: FRANCIS CHUNG/PAP/EPA

2. Egipt wysyła 40 tysięcy żołnierzy na Synaj

Egipt obawia się, że planowany przez Izrael szturm na Gazę może wywołać masowy exodus Palestyńczyków do Północnego Synaju. Dlatego rozmieścił na półwyspie wzdłuż granicy ze Strefą Gazy 40 tysięcy żołnierzy.

Te działania, podjęte z rozkazu prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego, oznaczają, że siły egipskie w tym regionie są obecnie dwukrotnie wyższe, niż pozwala na to limit przyjęty w podpisanym z Izraelem traktacie o demilitaryzacji Synaju z 1979 roku.

3. Dziennikarka Katarzyna Stoparczyk nie żyje

W wypadku samochodowym zginęła dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk. Redaktorka, autorka książek i popularnych audycji przed tragedią gościła na festiwalu w Stalowej Woli.

W sobotę miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach. Stoparczyk popularność zyskała współprowadząc program "Duże dzieci".

4. Firma ofiarą hejtu po aferze z czapką na US Open

Firma Drog-Bruk ze Zgorzelca padła ofiarą masowego hejtu w internecie po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie z turnieju US Open, na którym mężczyzna zabiera czapkę przeznaczoną dla dziecka.

Internauci błędnie powiązali firmę z Dolnego Śląska z osobą widoczną na filmie. - Fala hejtu, jaka się na mnie wylała, jest niewyobrażalna - mówi Roman Szkaradek, właściciel firmy Drog-Bruk ze Zgorzelca.

5. Izraelskie uderzenie w wieżowiec

Izraelska armia ostrzegła, że w najbliższych dniach będzie atakować wieżowce w mieście Gaza. W piątek zaatakowano już jeden 14-piętrowy budynek, który miał być używany przez Hamas. Reuters opublikował nagranie z momentu uderzenia.

Nie jest jasne, czy w tym konkretnym ataku były ofiary - przekazał portal Times of Israel. Minister obrony Israel Kac ogłosił w piątek, że w Gazie "otwierają się wrota piekieł", co izraelskie media interpretują jako sygnał nowej fazy ofensywy na miasto.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpG20IzraelStrefa GazyNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Burza, ulewa
Od rana ulewy, burze i grad. Alarmy IMGW
METEO
Bryan Hooper Sr.
Kilkadziesiąt lat w więzieniu za morderstwo, którego nie popełnił
Świat
Katarzyna Stoparczyk
"Przytulamy cię Kasiu ciepło"
imageTitle
Trudna przeprawa Sinnera w półfinale US Open
EUROSPORT
Radosław Sikorski w Chobielinie-Dworze
Sikorski opublikował nagranie. "Pozdrawia kolegów z PiS-u"
EU Commission has increased the GDP forecast for Poland for 2021
Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Polski
Karol Nawrocki
"Czy można gorzej przysłużyć się własnemu krajowi?"
Burza, upał, gorąco
Polska podzieli się na chłodną i gorącą
METEO
imageTitle
Alcaraz w finale US Open. Nie dał szans Djokoviciowi
EUROSPORT
Donald Trump w Ogrodzie Różanym
Trump: zaprosiłem Polskę na szczyt G20. Co z Rosją?
Świat
imageTitle
Szubarczyk przebudził się za późno. Odpadł z amatorem
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pomożemy
Świat
pap_20231031_1U5
Egipt wysłał 40 tysięcy żołnierzy. "Przygotowuje się do ochrony terytorium"
Świat
PENTAGON 2 shutterstock_1071086909
Departament Obrony może być Departamentem Wojny. Trump podpisał dekret
Świat
imageTitle
Błysk Mbappe we Wrocławiu. Znakomita połowa Włochów
EUROSPORT
Ulewa w Lęborku
Samochody pływały w Lęborku, zerwane dachy w województwie łódzkim
METEO
Dzieci i młodzież wrócą do szkół 1 września
Dziewięciolatka zdała maturę. Z matematyki, fizyki i chemii
Ciekawostki
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
27 min
pc
Otyłość. Ciężar choroby
TVN24+ Originals
imageTitle
Pierwszy trening w Rydze za Polakami. Najważniejsze zadanie przed nimi
EUROSPORT
Petr Fiala - Antonio Costa
Premier zapowiada koalicję przeciw ETS2. Konferencji nie było
BIZNES
Karol Nawrocki w Waszyngtonie
"Jeśli prezydent tego nie robi, narusza reguły"
Noc, burza
Gdzie jest burza? W tym pasie najmocniej pada
METEO
imageTitle
Świątek myślami w Westeros. Kultowy serial wciągnął tenisistkę
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzostwa świata bez Polaków w konkurencjach elity mężczyzn
EUROSPORT
Burza, piorun, noc
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
METEO
imageTitle
Niespodzianka w finale debla kobiet
EUROSPORT
Biały Dom
Gala MMA w Białym Domu. Amerykańskie media o szczegółach
Świat
Marcin Przydacz
Notatka "trafiła do najważniejszych osób w państwie". "Byłem jej autorem"
Trzech podejrzanych trafiło do aresztu
Porwanie z brutalnym finałem w lesie. Zatrzymali trzy osoby
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica