Najpotężniejsza z rakiet w kosmosie, tragedia na koncercie, twórca ChatGPT zwolniony z pracy

Należąca do SpaceX najpotężniejsza rakieta na świecie - Starship - ruszyła z bazy testowej w Teksasie, pokonując granicę kosmosu. 23-letnia fanka zmarła po koncercie Taylor Swift w Rio de Janeiro. W Puszczykowie pod Poznaniem znaleziono ciała 29-letniej kobiety i jej dwóch córek. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 19 listopada.

1. Najpotężniejsza rakieta na świecie dotarła do granicy kosmosu

Starship to największa rakieta, jaką dotychczas zbudowano. Składa się ze statku i boostera o nazwie Super Heavy, które mają razem aż 120 metrów wysokości. Rakieta została wystrzelona z bazy testowej położonej na plaży Boca Chica w Teksasie o godzinie 14.03 polskiego czasu. Pokonała granicę kosmosu i doszło do odłączenia się jej obydwu członów, co nie udało się podczas pierwszego testowego lotu kilka miesięcy temu.

W sobotę do pewnego momentu wszystko przebiegało zgodnie z planem. Bezzałogowa rakieta dotarła w przestrzeń kosmiczną, a po niespełna trzech minutach od wystrzelenia doszło do oddzielenia się jej obydwu członów - co nie doszło do skutku podczas kwietniowego lotu. Wkrótce po tym nastąpiła jednak nieoczekiwana eksplozja pierwszego stopnia rakiety, który powinien opaść na Ziemię.

Drugi lot testowy rakiety Starship. Moment startu Reuters

2. Śmierć 29-latki i jej dwóch córek. Policja zatrzymała męża kobiety i ojca dzieci

W Puszczykowie pod Poznaniem znaleziono ciała 29-letniej kobiety i jej dwóch córek w wieku 1,5 roku i 4,5 lat. W związku z tą sprawą zatrzymano męża kobiety i ojca dziewczynek. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Poznaniu i prokuratura. Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak, kobieta miała 29 lat. Dzieci to dwie dziewczynki - w wieku 1,5 roku i 4,5 lat.

3. Śmierć młodej fanki podczas koncertu Taylor Swift

23-letnia fanka poczuła się źle podczas koncertu Taylor Swift w Rio de Janeiro. Przewieziono ją do szpitala, ale jej życia nie udało się uratować. Piosenkarka odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych. "Ogarnia mnie smutek, kiedy w ogóle próbuję o tym rozmawiać" - napisała. Minister sprawiedliwości nakazał wszczęcie postępowania dotyczącego braku dostępu do wody dla publiczności zebranej na koncercie.

Wydarzenie odbywało się na stadionie Estádio Nilton Santos, bawiło się na nim około 60 tysięcy osób. Jak poinformowała organizatorka wydarzenia, personel medyczny niezwłocznie zajął się 23-latką, którą następnie zabrano do punktu medycznego a później do szpitala, w którym zmarła.

Oświadczenie Taylor Swift

4. Szef OpenAI stracił pracę

Sam Altman, szef OpenAI, twórcy ChatGPT został zwolniony ze swojej funkcji. Zarząd stwierdził, że nie był on "konsekwentnie szczery w swojej komunikacji" - podał portal stacji BBC. Wyjaśniono, że firma potrzebuje innego stylu zarządzania. W sektorze IT wiadomość ta wywołała szok. Reuters podał, powołując się na branżowy portal The Information że z OpenAI odeszło trzech Polaków: Jakub Pachocki, Aleksander Mądry oraz Szymon Sidor.

38-letni Altman w mediach społecznościowych skomentował, że czas spędzony w openAI był "dla niego ważny". "Był to czas mojej transformacji, ale też miejmy nadzieję, że zmiany dla całego świata. Przede wszystkim uwielbiałem pracować z tak utalentowanymi ludźmi" - napisał.

Samuel Altman Win McNamee/Getty Images

5. Bardzo trudne warunki w Tatrach, drugi stopień zagrożenia lawinowego

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sobotę po południu ogłosili drugi stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne.

Na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich leży już 60 centymetrów śniegu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wzrosło zagrożenie lawinami w Tatrach

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:bż//mrz

Źródło: tvn24.pl