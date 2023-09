Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 17 września

1. Polacy Mistrzami Europy

To polskie państwo i jego organy wykryły niebezpieczeństwo naruszenia procedur w sprawie wydawania wiz. Państwo zadziałało sprawnie, natomiast opozycja rozpętuje machinę kłamstwa i hejtu - powiedziała w sobotnim orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek , odnosząc się do afery wizowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zaatakowała też marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który swoje orędzie wygłosił dzień wcześniej, a także Donalda Tuska , opozycję i Unię Europejską, zwłaszcza Niemcy .

Duńczyk Leon Madsen triumfował przed własną publicznością podczas Speedway Grand Prix w Vojens, czyli przedostatniej rundzie tegorocznego cyklu. Z powodu dyskwalifikacji zabrakło broniącego tytułu Bartosza Zmarzlika, co wykorzystał wicelider Fredrik Lindgren. Szwed zajął drugie miejsce, niwelując straty do Polaka do sześciu punktów.

Sensacyjne doniesienia o dyskwalifikacji aktualnego mistrza globu pojawiły się dopiero kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem sobotnich zawodów. Jak się okazało, użył on nieregulaminowego kevlaru jeszcze podczas kwalifikacji, które rozegrano kilka godzin wcześniej. Za polskim zawodnikiem wstawili się nawet jego rywale, apelując, by został dopuszczony do startu. Ostatecznie nie powiększy on jednak w Danii swojego dorobku punktowego po złamaniu regulaminu.