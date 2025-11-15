Liban zamiast Ukrainy. Decyzja Węgier

Żołnierze sił ukraińskich na pozycjach w obwodzie donieckim Źródło: Reuters

Peter Szijjarto przekazał tę wiadomość w czwartek na platformie X, po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Libanu, Youssefem Raggi.

"Interesem bezpieczeństwa narodowego Węgier jest pokój na Bliskim Wschodzie, a stabilność Libanu jest w tym kluczowa. Nie wykorzystamy naszego udziału w Europejskim Instrumencie na rzecz Pokoju na zbrojenie Ukrainy. Zamiast tego przekierujemy 1,5 mln euro na wsparcie libańskich sił zbrojnych" - napisał szef węgierskiej dyplomacji.

Told @YoussefRaggi that Hungary’s national security interest is peace in the Middle East and that Lebanon’s stability is key to that. We will not use our share of the European Peace Facility to arm Ukraine. Instead we are redirecting 1.5 M € to support Lebanon’s armed forces. pic.twitter.com/eiOkyFENxH — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 14, 2025 Rozwiń

Wsparcie na rzecz Ukrainy

Ustanowiony w 2021 roku Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF) to unijny, ale funkcjonujący poza budżetem Unii Europejskiej fundusz (jego wartość to 17 miliardów euro), który zakłada finansowanie działań wspierających utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Od czasu rosyjskiej inwazji zbrojnej w lutym 2022 roku większość środków miała trafić do krajów członkowskich, które dostarczają broń Kijowowi. Mechanizm działania zakłada, że państwo dostarcza sprzęt wojskowy i amunicję dla Ukrainy, a potem zwraca się do Brukseli o zwrot poniesionych kosztów.

Stanowisko Budapesztu

Władze w Budapeszcie blokują udzielanie pomocy finansowej Ukrainie, przeznaczonej na wsparcie sił zbrojnych. Dwa dni wcześniej Peter Szijjarto wezwał do wstrzymania finansowania Ukrainy ze względu na doniesienia o aferze korupcyjnej w sektorze energetycznym, a premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że w związku z tym skandalem Budapeszt nie będzie już udzielał Ukrainie pomocy finansowej.

Rząd w Budapeszcie sprzeciwia się także przystąpieniu Ukrainy do UE i od lutego tego roku blokuje otwarcie tzw. pierwszego klastra w negocjacjach Kijowa z Brukselą. Sprzeciw dotyczy m.in. obowiązującej od ponad 10 lat ukraińskiej ustawy językowej, która, zdaniem Budapesztu, ogranicza prawo do używania języków mniejszości narodowych, w tym mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu.