Magyar stawia ultimatum. "Marionetki Orbana" dostały termin

Kiedy Viktor Orban odejdzie z urzędu? Peter Magyar o terminie inauguracji nowego rządu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Do 31 maja marionetki Orbana mogą dobrowolnie ustąpić ze swoich stanowisk" - czytamy we wtorkowym wpisie Petera Magyara w serwisie X.

Przyszły szef rządu zaznaczył, że dotyczy to prezydenta Węgier, prezesa Narodowego Biura Sądownictwa, prezesa Trybunału Konstytucyjnego i prokuratora generalnego.

"12 kwietnia naród węgierski zagłosował za kompletną transformacją polityczną. Jeśli ci urzędnicy nie ustąpią dobrowolnie do 31 maja, wtedy - na podstawie mandatu otrzymanego od milionów Węgrów - usuniemy ich ze stanowisk" - dodał lider Tiszy.

Until 31 May, the Orbán puppets may voluntarily step down from their positions. This applies to the President of Hungary, the President of the Curia, the President of the National Office for the Judiciary, the President of the Constitutional Court, and the Prosecutor General.



On… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 21, 2026

Zmiana władzy na Węgrzech

To nie pierwszy raz, gdy Magyar porusza kwestię rezygnacji między innymi prezydenta Węgier. W środę przyszły premier spotkał się z Tamasem Sulyokiem. Jak przekazał, mówił wtedy prezydentowi, iż naród węgierski opowiedział się za zmianą władzy, więc również prezydent powinien ustąpić z urzędu. Sulyok - jak zrelacjonował Magyar - przyznał, że rozważa rezygnację.

Głowa państwa miała zapewnić, że powierzy mu misję utworzenia rządu. Dodał, że Sulyok przedstawił mu harmonogram ukonstytuowania się nowego parlamentu, a pierwsza sesja mogłaby odbyć się najwcześniej 4 maja.

Péter Magyar i Tamas Sulyok Źródło: Péter Magyar/Facebook

Zwycięstwo Tiszy w wyborach na Węgrzech

Partia Tisza zdobyła w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wynik ten daje ugrupowaniu Magyara większość konstytucyjną. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 proc.

Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów na Węgrzech Viktor Orban uznał swoją porażkę. Ostatecznie jego Fidesz zdobył 52 mandaty.