Hegseth ostrzegł Iran. "Spotkacie się z niszczycielską siłą"
Pete Hegseth ostrzegł Iran podczas konferencji prasowej na temat "Projektu Wolność", operacji mającej na celu umożliwienie statkom handlowym tranzytu przez cieśninę Ormuz.
- Jeśli zaatakujecie amerykańskie wojska lub niewinne statki handlowe, spotkacie się z przytłaczającą i niszczycielską siłą ognia Ameryki (...) Wolimy, aby była to pokojowa operacja, ale jesteśmy gotowi bronić naszych ludzi, naszych okrętów, naszych samolotów i tej misji, bez wahania, wobec Iranu, aby niewinne statki mogły swobodnie przepływać - powiedział Hegseth.
Minister zaznaczył, że misja jest tymczasowa, a USA przekażą po niej odpowiedzialność za cieśninę partnerom.
Występujący obok Hegsetha przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine ocenił, że dotychczasowe ataki Iranu od czasu rozpoczęcia zawieszenia broni - dziewięciokrotne ostrzelanie statków, przejęcie dwóch i dziesięciokrotne ataki na siły USA - były "poniżej progu wznowienia poważnych działań bojowych".
Hegseth: zawieszenie broni pozostaje w mocy
Hegseth, pytany czy poniedziałkowe ataki Iranu oznaczają koniec rozejmu, powiedział, że "zawieszenie broni jest w mocy". - To ["Projekt Wolność"] jest osobny projekt i spodziewaliśmy się, że na początku nastąpią pewne zawirowania, które rzeczywiście miały miejsce - dodał.
Generał Caine powiedział, że kwestia tego co stanowi pogwałcenie zawieszenia broni, jest polityczna i nie należy do niego. Określił też irańskie ataki rakietowe, dronowe na statki i port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za "niewielki ogień zaczepny" i ocenił, że "Iran chwyta się brzytwy".
