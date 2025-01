Wpływowa organizacja katolicka rozwiązana za "sadystyczne nadużycia"

Solidacja Życia Chrześcijańskiego (SCV), wpływowa katolicka grupa z Peru, decyzją papieża Franciszka została rozwiązana. Dochodzenie, jakie wcześniej przeprowadzono w szeregach ruchu, ujawniło serię nadużyć jego kierownictwa, w tym dopuszczanie się przemocy seksualnej, fizycznej i psychologicznej. Ofiarom grupy wypłacono już milion dolarów odszkodowań.

Papież Franciszek postanowił rozwiązać Solidację Życia Chrześcijańskiego (SCV), założoną przed blisko 55 laty peruwiańską organizację katolicką. Jako pierwszy o decyzji głowy Kościoła poinformował portal InfoVaticana, a w poniedziałek jego ustalenia potwierdzili sami członkowie ruchu.

Jak wskazuje "The Guardian", zakończenie działalności grupy ma związek z nadużyciami, do jakich w jej szeregach dochodziło od lat. Pierwsze doniesienia o nieprawidłowościach sięgają pierwszej dekady XXI wieku. Jednak o SCV głośno zrobiło się w 2011 roku, kiedy to byli członkowie Solidacji poskarżyli się archidiecezji w Limie na działalność założyciela ruchu Luisa Figariego – przypomina brytyjski dziennik. Ostatecznie jednak ani peruwiański Kościół, ani Stolica Apostolska nie podjęły wtedy konkretnych działań, dodaje gazeta.

Ponownie rozgłosu sprawa nabrała dopiero w 2015 roku. Wtedy to Pedro Salinas, jeden z pokrzywdzonych, napisał we współpracy z dziennikarką Paolą Ugaz książkę, w której opisał przypadki nadużyć, do jakich dochodziło wewnątrz Solidacji Życia Chrześcijańskiego. "The Guardian" przytacza wyniki zleconej przez kierownictwo grupy kontroli z 2017 roku, która wykazała przypadki poniżających zachowań o charakterze seksualnym i psychologicznym, jakich względem innych miał dopuszczać się lider ruchu Luis Figari.

Dochodzenie to nie było jedynym jakie zlecono w tej sprawie. Kolejne wszczęto w 2023 roku na prośbę Stolicy Apostolskiej. Raport z tego śledztwa wspomniał o "sadystycznych, sekciarskich nadużyciach władzy, autorytetu i duchowości" wewnątrz SCV. Zwrócono w nim też uwagę na nieprawidłowości w zarządzaniu pieniędzmi czy nawet "prześladowanie krytyków" ruchu. Sama Solidacja przyznała we wtorek, że do 31 grudnia 2024 roku na rzecz pokrzywdzonych przeznaczyła ponad 5,3 miliona dolarów (równowartość ok. 21,5 mln zł.). Na sumę tą składają się rekompensaty finansowe oraz koszty pomocy terapeutycznej i innych form wsparcia.

Zgodnie z relacją samego ruchu, wyrządzone ofiarom krzywdy obejmują "nadużycia seksualne, znęcanie się psychiczne, znęcanie się fizyczne, nadużywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie władzy i naruszenia wewnętrznych wytycznych postępowania". Z ich powodu organizacja "odczuwa głęboki smutek". W zamieszczonym na swojej stronie oświadczeniu prosi też ona wszystkie ofiary o wybaczenie.

Niezwykła decyzja papieża

CNN określiła decyzję Franiszka mianem "niezwykle nietypowej". Na rzadkość podobnych rozstrzygnięć zwróciła też uwagę Paola Ugaz, współautorka książki o nieprawidłowościach w SCV. Kobieta podziękowała papieżowi za rozwiązanie grupy i zakończenie prześladowań, jakich Solidacja miała się względem niej dopuszczać w ostatnich latach. W szczycie swojej popularności ruch zrzeszał nawet 20 tysięcy członków z Ameryki Południowej i USA. Szczególne wpływy posiadał w Peru, skąd się wywodził. Powstał w 1971 roku, w odpowiedzi na lewicowy ruch teologii wyzwolenia.

Autorka/Autor:jdw//mm

Źródło: The Guardian, CNN, tvn24.pl