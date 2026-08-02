Świat Katastrofa samolotu w Peru. Zginęli turyści z Europy Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Katastrofa samolotu w Peru. Zginęli turyści z Europy Źródło wideo: IDS Noticias; Reuters Źródło zdj. gł.: EPA/Victor Quilca

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Samolot należący do firmy Aerodiana wystartował z lotniska w mieście Pisco i rozbił się na polu około sześć kilometrów od miasta Nazca. Ministerstwo Transportu i Łączności Peru przekazało w komunikacie, że była to niewielka maszynę Cessna Caravan C-208. Samolot wystartował z miasta Pisco o godzinie 12.10 lokalnego czasu (19.10 czasu polskiego).

Służby na miejscu katastrofy Źródło zdjęcia: EPA/Victor Quilca

"Nikt nie przeżył katastrofy"

"Na pokładzie znajdowało się dwóch członków załogi oraz jedenastu pasażerów narodowości włoskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. Celem lotu był przelot turystyczny nad geoglifami z Nazca" - czytamy w komunikacie resortu.

Ministerstwo przekazało, że około godziny 13 czasu lokalnego piloci zgłosili wieży kontroli lotów awarię, po czym utracono z nimi kontakt. W okolicę ostatniej pozycji samolotu wysłano ekipy ratunkowe, które znalazły wrak maszyny. "Niestety potwierdzono, że nikt nie przeżył katastrofy" - poinformowano w oświadczeniu.

- Ofiary to siedmiu Włochów, dwóch Niemców i dwóch Hiszpanów, a także dwóch członków załogi - powiedział dziennikarzom Roger Sarmiento, burmistrz okręgu Vista Alegre, którego cytuje Reuters.

Wracali z lotu widokowego

Według informacji przekazanych lokalnej prasie przez policję do wypadku doszło w czasie, gdy samolot przygotowywał się do powrotu z lotu widokowego - podał Reuters. Po uderzeniu w ziemię Cessna miała stanąć w płomieniach, co uniemożliwiło pomoc ewentualnym rannym.

Reuters podkreśla, powołując się na lokalne media, że dzień przed katastrofą nad geoglifami z Nazca wstrzymano loty z powodu silnego wiatru i ograniczonej widoczności.

Geoglify z Nasca, gigantyczne rysunki i figury geometryczne wyryte w ziemi na pustynnych płaskowyżach, są jedną z największych atrakcji turystycznych Peru. Co roku przyciągają około 100 tysięcy turystów, którzy zwykle oglądają je z lotu ptaka, z pokładu niewielkich samolotów.