Perry Bamonte nie żyje. Muzyk The Cure miał 65 lat

Muzyka The Cure pożegnali członkowie zespołu, podkreślając, że był "niezbędną częścią historii" grupy. Przekazano, że Bamonte "zmarł po przebyciu krótkiej choroby w swoim domu w trakcie Świąt Bożego Narodzenia". Był, jak wspomniano, "cichy, intensywny, intuicyjny, niezawodny i niezwykle twórczy".
Bamonte grał na gitarze, sześciostrunowym basie i keyboardzie, będąc współautorem albumów "Wish", "Wild Mood Swings", "Bloodflowers", "Acoustic Hits" i "The Cure". Do 2005 roku, kiedy opuścił zespół, zagrał z nim ponad 400 koncertów.
Do The Cure wrócił w 2022 roku. Zespół przypomniał, że następnie zagrał 90, "jednych z najlepszych", koncertów w historii zespołu, czego ukoronowaniem był występ w Londynie 1 listopada ubiegłego roku - w dniu, gdy zespół wydał album "Songs Of A Lost World", gorąco wyczekiwany przez fanów (ostatni krążek, "4:13", ukazał się w 2008 roku).
The Cure to jedna z najważniejszych brytyjskich grup rockowych. Istniejący od 1976 zespół uznaje się za prekursorów takich podgatunków, jak cold wave, new wave czy rock gotycki.
Autorka/Autor: akw, sz
Źródło: tvn24.pl