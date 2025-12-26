Perry Bamonte nie żyje. Muzyk The Cure miał 65 lat

Fragment "A Fragile Thing" The Cure z płyty "Songs of A Lost World" Źródło: Universal Music Polska

Muzyka The Cure pożegnali członkowie zespołu, podkreślając, że był "niezbędną częścią historii" grupy. Przekazano, że Bamonte "zmarł po przebyciu krótkiej choroby w swoim domu w trakcie Świąt Bożego Narodzenia". Był, jak wspomniano, "cichy, intensywny, intuicyjny, niezawodny i niezwykle twórczy".

Bamonte grał na gitarze, sześciostrunowym basie i keyboardzie, będąc współautorem albumów "Wish", "Wild Mood Swings", "Bloodflowers", "Acoustic Hits" i "The Cure". Do 2005 roku, kiedy opuścił zespół, zagrał z nim ponad 400 koncertów.

Perry Bamonte na koncercie The Cure w Zagrzebiu w 2022 roku Źródło: EPA/Luka Stanzl/PIXSELL

Do The Cure wrócił w 2022 roku. Zespół przypomniał, że następnie zagrał 90, "jednych z najlepszych", koncertów w historii zespołu, czego ukoronowaniem był występ w Londynie 1 listopada ubiegłego roku - w dniu, gdy zespół wydał album "Songs Of A Lost World", gorąco wyczekiwany przez fanów (ostatni krążek, "4:13", ukazał się w 2008 roku).

The Cure to jedna z najważniejszych brytyjskich grup rockowych. Istniejący od 1976 zespół uznaje się za prekursorów takich podgatunków, jak cold wave, new wave czy rock gotycki.