Świat

"Mój głos, mój wybór". Parlament Europejski za funduszem wspierającym bezpieczną aborcję

Parlament Europejski w Strasburgu
Parlament Europejski poparł powstanie funduszu wspierającego bezpieczną aborcję
Źródło: Reuters
Parlament Europejski poparł inicjatywę obywatelską "Mój głos, mój wybór" i zagłosował za rezolucją w sprawie ustanowienia funduszu solidarnościowego, który wspierałby przeprowadzanie bezpiecznej aborcji. Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus przypomniała, że pod inicjatywą podpisało się prawie 1,2 mln osób. - To obywatelski mandat, którego nie wolno nam zignorować - podkreślała.

Europarlament przegłosował w środę rezolucję dotyczącą ustanowienia na poziomie unijnym funduszu solidarnościowego, który wspierałby państwa członkowskie przeprowadzające bezpieczne aborcje. Rozwiązanie zaproponowane zostało w ramach inicjatywy obywatelskiej "Mój głos, mój wybór" (ang. "My Voice, My Choice"), pod którą podpisało się prawie 1,2 mln obywateli Unii, w tym prawie 44 tysięcy Polaków. Przedstawiono ją też Komisji Europejskiej.

Inicjatywa ma na celu ustanowienie dobrowolnego mechanizmu finansowego na rzecz państw członkowskich, które przeprowadzałyby legalne i bezpieczne zabiegi przerywania ciąży u kobiet pochodzących z krajów UE, gdzie dostępu do aborcji nie ma.

Fundusz miałby być dobrowolny, finansowany ze środków unijnych i otwarty dla wszystkich państw członkowskich. Kraje, które zdecydowałyby się na uczestnictwo, otrzymałyby wsparcie finansowe ze strony UE, które rekompensowałoby koszt działań solidarnościowych, za jakie uznawane byłyby zabiegi przerywania ciąży.

Aborcja nadal kompetencją krajową

Jak podkreślili inicjatorzy akcji, powołanie funduszu na poziomie UE jest zgodne z traktatami europejskimi, bo wchodzi w zakres kompetencji uzupełniających Unii, jak wspieranie ochrony zdrowia ludzkiego, w którym to obszarze UE może interweniować. Nie ma tu natomiast mowy o ingerencji w przepisy państw członkowskich, a prawo do aborcji nadal pozostaje kompetencją krajową.

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, które nie mają dostępu do aborcji na życzenie. Aborcja dozwolona jest u nas tylko w sytuacji zagrożenia życia matki lub w przypadku gwałtu. Przesłanka o ciężkich i nieuleczalnych wadach płodu została uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku. Wywołało to falę ogromnych protestów, które rozlały się na ulice kraju. Podobne prawa w UE ma tylko Malta, a poza nią Liechtenstein, Andora i Monako.

igrafika_20251217_01.png
igrafika_20251217_01.png
Źródło: PAP/Mateusz Krymski

Gosiewska: to obywatelski mandat, którego nie wolno nam zignorować

Głosowanie w PE poprzedziła debata, która odbyła się we wtorek. Sprawozdawczyni tematu, szwedzka europosłanka Abir Al-Sahlani z grupy Odrodzić Europę powiedziała, że inicjatywa powstała, bo "kobiety w Polsce umierają, kobiety na Malcie traktowane są jak przestępczynie, we Włoszech dostęp do aborcji jest tylko na papierze (...), a na Węgrzech i na Słowacji prawa kobiet są ograniczane".

Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus przypomniała, że pod inicjatywą podpisało się prawie 1,2 mln osób. - To obywatelski mandat, którego nie wolno nam zignorować - powiedziała. Europosłanka KO Elżbieta Łukacijewska zauważyła, że to jeden z najsilniejszych sygnałów, który dotarł do PE w ostatnich latach.

Przeciwko inicjatywie wypowiedziały się natomiast europosłanki prawicy. Małgorzata Gosiewska (PiS) uznała ją za głos "ideologii i biznesu aborcyjnego", a Hiszpanka Margarita de la Pisa Carrion z Patriotów dla Europy powiedziała, że KE nie powinna rozpatrywać propozycji z obszarów, co do których nie ma kompetencji.

Komisarz UE ds. równości Hadja Lahbib, która wzięła udział w debacie, powiedziała, że Komisja jest na etapie analizy inicjatywy obywatelskiej i zastanowi się, jakie działania powinna podjąć w reakcji na ten wniosek w ramach kompetencji UE. Dodała też, że "zapewnienie wsparcia finansowego dla działań państw członkowskich, które promują zdrowie, leży w kompetencjach unijnych".

KE ma czas do marca 2026 roku na określenie dalszych kroków.

Autorka/Autor: aaw/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na kolei, są czerwone noty
WARSZAWA
pap_20240905_2WR (1)
Prezydent naciska na Brukselę w sprawie Mercosur: albo teraz, albo w ogóle
BIZNES
Maria Kurowska
Giertych dostał odpowiedź w sprawie Kurowskiej. "Kłamanie zawsze jest niegodne"
Polska
Matwiej Safonow
Rosyjski bohater PSG. Jego wyczyn dał trofeum
EUROSPORT
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
WARSZAWA
"Zakazać używania telefonów jest najłatwiej, nauczyć korzystać mądrze – to jest wyzwanie"
Chatboty AI a zdrowie psychiczne młodych. Co mówią dane
BIZNES
Trump i Maduro
ONZ "musi podjąć się swojej roli, aby zapobiec rozlewowi krwi"
Świat
Bogucki, Sejm, ustawa łańcuchowa
Emocje przed głosowaniem. "Niech każdy będzie gospodarzem w swoim pałacu"
Polska
17 1930 fpf gosc 3-0004
Pomagają rodzinom w Jeleniej Górze. "Niezwykle trudna sytuacja"
Polska
Oslo w nocy
Takiej nocy nie było tu od prawie 90 lat
METEO
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank idzie pod młotek. Jest zielone światło KNF
BIZNES
Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
"PiS podkulił ogon", "symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego". Tusk po głosowaniu w sprawie weta
Polska
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Leżał na jezdni w kałuży krwi
WARSZAWA
sejm
Nowa szansa dla ustawy o kryptoaktywach. Sejm wysyła projekt do komisji
BIZNES
imageTitle
Ostatnia zagadka wyjaśniona. Zaprezentowano trasę Vuelta a Espana 2026
EUROSPORT
Rawicz. Pożar magazynu firmy poligraficznej
Pożar w firmie poligraficznej. Apel do mieszkańców
Poznań
Mroźna noc
Nocą ściśnie lekki mróz, mogą snuć się też mgły
METEO
energa - alexgo photography shutterstock_2069389325
KNF reaguje na podejrzane transakcje akcjami Energi
BIZNES
Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb
Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby
WARSZAWA
Pani Anna zmarła w wyniku powikłań po cesarskim cięciu
Anna zmarła po cesarce. Ruch ministerstwa
Katowice
imageTitle
Gwiazdy TVN na korcie z trenerem Igi Świątek
EUROSPORT
Sejm
Sejm zdecydował w sprawie weta do ustawy łańcuchowej. Kto jak głosował?
Polska
Mieszkanie dla policjantów
Policjanci w Warszawie dostają mieszkania
WARSZAWA
Maroko-000443
W godzinę ulice zamieniły się w rwące potoki
METEO
Piotr Gliński w prokuraturze
Gliński: po co nam pociągi jeżdżące 350 kilometrów na godzinę? "Ludzie się będą bali"
BIZNES
Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
CNN: znów o krok od katastrofy koło Wenezueli. "Byli bardzo blisko"
Świat
Sławomir Cenckiewicz
BBN publikuje "poprawioną kopię" raportu Cenckiewicza. Adwokat: to nie jest prawnie możliwe
Polska
Krzysztof Schwartz
Odwołany szef zespołu śledczego od Smoleńska
Polska
shutterstock_1655525596
Kryptowaluty po mocnych spadkach. Inwestorzy studzą emocje
BIZNES
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa
WARSZAWA

