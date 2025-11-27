Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Papież wyruszył w pierwszą daleką podróż. Oto jej plan

Papież Leon XIV
Turcja przygotowuje się na pierwszą zagraniczną podróż papieża
Źródło: Reuters
Papież Leon XIV rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną podróż poza granice Włoch. Głowa Kościoła katolickiego ponad pół roku po wyborze na tę funkcję odwiedzi Turcję i Liban. Wizyty te planował jego poprzednik, zmarły w kwietniu papież Franciszek.

Pierwsza zagraniczna podróż Leona XIV wywołuje bardzo duże zainteresowanie. Jak zapowiada Watykan, odbędzie się ona pod znakiem pokoju i takie też będzie mieć przesłanie. Pielgrzymka będzie łączyć aspekty wiary, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego oraz polityki.

Głównym powodem podróży papieża jest 1700. rocznica fundamentalnego wydarzenia w dziejach chrześcijaństwa, czyli soboru nicejskiego - pierwszego zgromadzenia biskupów, które odbyło się w obecnej miejscowości Iznik w Turcji. Dawniej nosiła nazwę Nicea. Jego najważniejszą spuścizną jest wyznanie wiary, które do czasów obecnych wyznaje dwa i pół miliarda chrześcijan.

Udział Leona XIV w rocznicowych uroczystościach w miejscu soboru jest realizacją planów poprzednika, papieża Franciszka. Zmarł w kwietniu tego roku w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc.

Zdjęcie z 26 listopada 2025 roku
Papież Leon XIV
Źródło: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Pierwszym kierunkiem papieża jest Turcja

W czwartek około południa Leon XIV przybędzie na kilka godzin do stolicy Turcji, Ankary. Pojedzie do Mauzoleum Ataturka, założyciela Republiki Turcji i jej pierwszego prezydenta, marszałka Mustafy Kemala Ataturka (1881-1938).

Papież spotka się też z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem wykorzystującym strategiczne położenie swojego kraju, by wzmocnić jego znaczenie w NATO, w relacjach z UE, a także z Rosją i Ukrainą. Po tym spotkaniu wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa.

Pod wieczór papież przybędzie do Stambułu, gdzie w piątek spotka się z duchowieństwem w katedrze Ducha Świętego.

Następnie uda się do Izniku, czyli miejsca soboru nicejskiego, zwołanego przez cesarza Konstantyna I Wielkiego w 325 roku pierwszego soboru powszechnego. Papież weźmie tam udział w ekumenicznym spotkaniu modlitewnym nad jeziorem, na dnie którego znajdują się resztki antycznej bazyliki.

"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"

"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"

METEO
Pierwsze takie spotkanie. Gwiazdy Hollywood u papieża

Pierwsze takie spotkanie. Gwiazdy Hollywood u papieża

W sobotę Leon XIV odwiedzi w Stambule Błękitny Meczet. Spotka się również z przywódcami kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I - honorowym zwierzchnikiem około 300 milionów wyznawców prawosławia. Po południu z kolei odprawi mszę na miejscowym stadionie. W niedzielę, w ostatnim dniu pobytu w Stambule, Leon XIV odwiedzi katedrę ormiańską i weźmie udział w uroczystej liturgii w prawosławnej katedrze św. Jerzego.

Hasłem wizyty apostolskiej w Turcji są słowa: "Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest". Leon XIV odwiedzi ten kraj jako piąty papież. W 1967 roku wizytę w tym kraju złożył Paweł VI, a w 1979 roku, na początku pontyfikatu - Jan Paweł II. Benedykt XVI był w Turcji w 2006 roku, a Franciszek - w 2014 roku.

Plan wizyty papieża w Libanie

Do podróży do Turcji dodano wizytę w Libanie, jednym z kluczowych państw Bliskiego Wschodu - kraju o wysokiej tolerancji religijnej i jednocześnie jednym z zapalnych punktów w regionie, w którym panuje ogromna bieda. To rejon konfliktu między Izraelem a Hezbollahem, a innym powodem niestabilności jest trudna sytuacja ludności mierzącej się z gigantyczną korupcją i kryzysem humanitarnym, z którym od lat nie potrafią sobie poradzić żadne władze.

W pierwszym dniu wizyty Leon XIV spotka się z prezydentem Libanu Josephem Aounem i wygłosi przemówienie do władz. Oczekuje się mocnego apelu papieża o pokój na całym Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Strefie Gazy.

W poniedziałek papież pojedzie do miejscowości Annaja, znanego chrześcijańskiego centrum pielgrzymkowego. W tamtejszym monasterze maronickim znajduje się grób św. Szarbela Machlufa, mnicha i pustelnika, który żył w XIX wieku.

Watykan z apelem do katolików: jedna osoba wystarczy
Watykan z apelem do katolików: jedna osoba wystarczy

Następnie w narodowym sanktuarium maryjnym w Harissie Leon XIV spotka się z duchowieństwem. W Bejrucie weźmie udział w wydarzeniu ekumenicznym i międzyreligijnym, a potem spotka się z młodzieżą.

We wtorek 2 grudnia, w ostatnim dniu wizyty w Libanie, papież odwiedzi w Bejrucie szpital prowadzony przez siostry franciszkanki. Będzie też w miejscu wybuchu w bejruckim porcie 4 sierpnia 2020 roku, w którym ponad 200 osób zginęło, a 7500 zostało rannych.

Na zakończenie pobytu papież odprawi mszę na wybrzeżu. Po południu wróci do Rzymu.

Hasłem wizyty w Libanie są słowa "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój" z Ewangelii według świętego Mateusza. Zawierają one przesłanie wizyty: pocieszenie dla narodu libańskiego, zachętę do dialogu, pojednania i zgody między wspólnotami. Kraj ten odwiedził Paweł VI w 1964 roku, a w 1997 roku - Jan Paweł II. W 2012 roku był tam Benedykt XVI.

_JPII_Tymieniecka

Ile Karol Wojtyła zawdzięcza Annie Teresie Tymienieckiej?

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Papież Leon XIVWatykanTurcjaKościół katolickiChrześcijańtwo
