Papież wyruszył w pierwszą daleką podróż. Oto jej plan

Pierwsza zagraniczna podróż Leona XIV wywołuje bardzo duże zainteresowanie. Jak zapowiada Watykan, odbędzie się ona pod znakiem pokoju i takie też będzie mieć przesłanie. Pielgrzymka będzie łączyć aspekty wiary, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego oraz polityki.
Głównym powodem podróży papieża jest 1700. rocznica fundamentalnego wydarzenia w dziejach chrześcijaństwa, czyli soboru nicejskiego - pierwszego zgromadzenia biskupów, które odbyło się w obecnej miejscowości Iznik w Turcji. Dawniej nosiła nazwę Nicea. Jego najważniejszą spuścizną jest wyznanie wiary, które do czasów obecnych wyznaje dwa i pół miliarda chrześcijan.
Udział Leona XIV w rocznicowych uroczystościach w miejscu soboru jest realizacją planów poprzednika, papieża Franciszka. Zmarł w kwietniu tego roku w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc.
Pierwszym kierunkiem papieża jest Turcja
W czwartek około południa Leon XIV przybędzie na kilka godzin do stolicy Turcji, Ankary. Pojedzie do Mauzoleum Ataturka, założyciela Republiki Turcji i jej pierwszego prezydenta, marszałka Mustafy Kemala Ataturka (1881-1938).
Papież spotka się też z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem wykorzystującym strategiczne położenie swojego kraju, by wzmocnić jego znaczenie w NATO, w relacjach z UE, a także z Rosją i Ukrainą. Po tym spotkaniu wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa.
Pod wieczór papież przybędzie do Stambułu, gdzie w piątek spotka się z duchowieństwem w katedrze Ducha Świętego.
Następnie uda się do Izniku, czyli miejsca soboru nicejskiego, zwołanego przez cesarza Konstantyna I Wielkiego w 325 roku pierwszego soboru powszechnego. Papież weźmie tam udział w ekumenicznym spotkaniu modlitewnym nad jeziorem, na dnie którego znajdują się resztki antycznej bazyliki.
W sobotę Leon XIV odwiedzi w Stambule Błękitny Meczet. Spotka się również z przywódcami kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I - honorowym zwierzchnikiem około 300 milionów wyznawców prawosławia. Po południu z kolei odprawi mszę na miejscowym stadionie. W niedzielę, w ostatnim dniu pobytu w Stambule, Leon XIV odwiedzi katedrę ormiańską i weźmie udział w uroczystej liturgii w prawosławnej katedrze św. Jerzego.
Hasłem wizyty apostolskiej w Turcji są słowa: "Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest". Leon XIV odwiedzi ten kraj jako piąty papież. W 1967 roku wizytę w tym kraju złożył Paweł VI, a w 1979 roku, na początku pontyfikatu - Jan Paweł II. Benedykt XVI był w Turcji w 2006 roku, a Franciszek - w 2014 roku.
Plan wizyty papieża w Libanie
Do podróży do Turcji dodano wizytę w Libanie, jednym z kluczowych państw Bliskiego Wschodu - kraju o wysokiej tolerancji religijnej i jednocześnie jednym z zapalnych punktów w regionie, w którym panuje ogromna bieda. To rejon konfliktu między Izraelem a Hezbollahem, a innym powodem niestabilności jest trudna sytuacja ludności mierzącej się z gigantyczną korupcją i kryzysem humanitarnym, z którym od lat nie potrafią sobie poradzić żadne władze.
W pierwszym dniu wizyty Leon XIV spotka się z prezydentem Libanu Josephem Aounem i wygłosi przemówienie do władz. Oczekuje się mocnego apelu papieża o pokój na całym Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Strefie Gazy.
W poniedziałek papież pojedzie do miejscowości Annaja, znanego chrześcijańskiego centrum pielgrzymkowego. W tamtejszym monasterze maronickim znajduje się grób św. Szarbela Machlufa, mnicha i pustelnika, który żył w XIX wieku.
Następnie w narodowym sanktuarium maryjnym w Harissie Leon XIV spotka się z duchowieństwem. W Bejrucie weźmie udział w wydarzeniu ekumenicznym i międzyreligijnym, a potem spotka się z młodzieżą.
We wtorek 2 grudnia, w ostatnim dniu wizyty w Libanie, papież odwiedzi w Bejrucie szpital prowadzony przez siostry franciszkanki. Będzie też w miejscu wybuchu w bejruckim porcie 4 sierpnia 2020 roku, w którym ponad 200 osób zginęło, a 7500 zostało rannych.
Na zakończenie pobytu papież odprawi mszę na wybrzeżu. Po południu wróci do Rzymu.
Hasłem wizyty w Libanie są słowa "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój" z Ewangelii według świętego Mateusza. Zawierają one przesłanie wizyty: pocieszenie dla narodu libańskiego, zachętę do dialogu, pojednania i zgody między wspólnotami. Kraj ten odwiedził Paweł VI w 1964 roku, a w 1997 roku - Jan Paweł II. W 2012 roku był tam Benedykt XVI.
Autorka/Autor: kgr/adso
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI