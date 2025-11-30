Logo strona główna
Świat

Papież Leon XIV rozpoczął wizytę w Libanie. Spędzi tam trzy dni

Papież Leon XIV w Libanie
Co przyniesie wizyta papieża Leon XI w Libanie? O tym Tomasz Terlikowski
Źródło: TVN24
Leon XIV przybył do stolicy Libanu, Bejrutu. Jest to drugi etap jego pierwszej zagranicznej podróży poza granice Włoch. Odwiedza ten kraj jako czwarty papież i tym samym zrealizuje plan swojego poprzednika Franciszka. Co przyniesie wizyta głowy Kościoła katolickiego?

Papież przybył do Libanu w niedzielę, skąd przyleciał z Turcji, w której wcześniej złożył czterodniową wizytę. Oczekuje się, że Leon XIV wystosuje tam orędzie pokoju dla całego Bliskiego Wschodu i nawiąże do konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a zwłaszcza do sytuacji w zniszczonej Strefie Gazy, gdzie w ciągu dwóch lat zginęło ponad 70 tysięcy osób.

Po ceremonii powitania na bejruckim lotnisku zaplanowano spotkanie papieża z prezydentem Josephem Aounem, premierem Nawafem Salamem oraz wygłoszenie przemówienia do władz.

Papież Leon XIV w Libanie
Papież Leon XIV w Libanie
Źródło: Yara Nardi / Reuters / Forum

O przekazie, który przywozi do Libanu papież, mówił w TVN24 publicysta Tomasz Terlikowski, prowadzący program "Dwie strony" i podcast "Istota rzeczy" w TVN24+. - To jest przekaz, który mówi: religie mają być przestrzenią pokoju. Chrześcijaństwo ma być przestrzenią pokoju i nie może zniknąć z Bliskiego Wschodu, bo będzie to realna strata nie tylko dla chrześcijan, ale także dla państw i społeczeństw Bliskiego Wschodu - mówił.

Zwrócił uwagę, że jest to przekaz o tyle ważny, że w kraju "nie ma bezpośrednich prześladowań chrześcijan", chociaż w wielu miejscach na Bliskim Wschodzie ma ono miejsce. - Papież jedzie tam z takim przekazem, że nie ma pokoju na Bliskim Wschodzie bez religii, a religie nie mogą stawać się nośnikami nienawiści, fundamentalizmu, rozłamu, ale muszą stać się tym, co leży u ich podstaw. To znaczy muszą głosić braterstwo wszystkich ludzi - tłumaczył Terlikowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Papież Leon XIV w Błękitnym Meczecie. Uwagę przykuł pewien szczegół

Papież Leon XIV w Błękitnym Meczecie. Uwagę przykuł pewien szczegół

Papież wyruszył w pierwszą daleką podróż. Oto jej plan

Papież wyruszył w pierwszą daleką podróż. Oto jej plan

Plan wizyty papieża w Libanie

W poniedziałek Leon XIV pojedzie do miejscowości Annaja, znanego chrześcijańskiego centrum pielgrzymkowego. W tamtejszym monasterze maronickim będzie modlił się przy grobie świętego Szarbela Machlufa, mnicha i pustelnika, który żył w XIX wieku. Kanonizował go w 1977 roku papież Paweł VI.

W narodowym sanktuarium maryjnym w Harissie Leon XIV spotka się z duchowieństwem.

W Bejrucie weźmie udział w wydarzeniu ekumenicznym i międzyreligijnym na placu Męczenników, a potem spotka się z młodzieżą w miejscowości Bkerke, gdzie znajduje się siedziba maronickiego patriarchy Antiochii.

We wtorek, który będzie ostatnim dniem wizyty Leona XIV w Libanie, papież odwiedzi rano szpital w Bejrucie prowadzony przez siostry franciszkanki. Pomodli się też w miejscu w porcie, w którym 4 sierpnia 2020 roku w ogromnej eksplozji zginęło ponad 200 osób, a 7,5 tysiąca zostało rannych.

Na zakończenie pobytu papież odprawi mszę na wybrzeżu. Po południu wróci do Rzymu.

Liban a wspólnota katolicka

Liban to kraj z największą wspólnotą katolicką na Bliskim Wschodzie. Islam wyznaje około 57 procent jego mieszkańców, a chrześcijanie stanowią ponad 36 procent ludności - większość wśród nich stanowią maronici.

Kraj ten jest ostoją kościoła maronickiego, który pozostaje w pełnej jedności ze Stolicą Apostolską. Kościół ten powstał w IV wieku na terenach dzisiejszej Syrii, a założył go święty Maron z gór Taurus. Od 2011 roku patriarchą maronickim jest kardynał Bechara Boutros Rai.

Pierwszym w dziejach papieżem, który odwiedził Liban, był Paweł VI, który przyjechał tu 2 grudnia 1964 roku. Kraj ten znalazł się na trasie jego pielgrzymki do Indii. Z kolei Jan Paweł II złożył wizytę w Libanie w maju 1997 roku. Przybył tam po wielokrotnie ponawianych apelach o zakończenie 15-letniej wojny domowej. We mszy na placu Męczenników pod przewodnictwem polskiego papieża uczestniczyło około pół miliona osób.

We wrześniu 1992 roku Liban odwiedził Benedykt XVI. Była to jego ostatnia zagraniczna podróż przed abdykacją. We mszy, którą odprawił w tym samym miejscu, w którym odbędzie się msza pod przewodnictwem Leona XIV, uczestniczyło około 350 tysięcy osób.

Hezbollah składa broń. Armia przejmie pełną kontrolę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hezbollah składa broń. Armia przejmie pełną kontrolę

Trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie

Sytuacja w Libanie jest napięta. Izrael atakuje południe kraju, tłumacząc to koniecznością osłabienia wspieranego przez Iran libańskiego ugrupowania Hezbollah. Jednocześnie Izrael kilkakrotnie ostrzelał pozycje stacjonujących na granicy obu państw sił pokojowych ONZ (UNIFIL), co zostało uznane za naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i spotkało się z międzynarodowym potępieniem.

Do ostatniego poważnego incydentu doszło 16 listopada, gdy siły pokojowe oskarżyły armię izraelską o otwarcie ognia do jej żołnierzy. UNIFIL wezwał armię izraelską do "zaprzestania wszelkich agresywnych działań i ataków na żołnierzy sił pokojowych (...), którzy pracują nad przywróceniem stabilności, do której dążą zarówno Izrael, jak i Liban".

Na tydzień przed przybyciem papieża armia Izraela poinformowała o ataku przeprowadzonym na południowych obrzeżach Bejrutu. Celem ostrzału był Hajtam Ali Tabatabai, faktyczny szef sztabu Hezbollahu, uważany za drugiego najważniejszego przywódcę tej grupy. Co najmniej 20 osób zostało rannych - podały źródła medyczne. Na dwa dni przed przyjazdem papieża przywódca Hezbollahu Naim Kasem oświadczył, że jego grupa ma prawo odpowiedzieć na zabicie Tabatabaia.

W listopadzie Izrael zintensyfikował naloty na południowy Liban, prowadząc kampanię niemal codziennych ataków, które - jak twierdzi - mają na celu zablokowanie odrodzenia się sił militarnych Hezbollahu w strefie przygranicznej. Izrael powstrzymywał się dotąd od ataków na Bejrut.

pc

Autorka/Autor: kgr/tok

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Yara Nardi / Reuters / Forum

Papież Leon XIVLibanKościół katolicki
